Wandelsportvereniging Nooit Gedacht met veel jubilarissen naar de Nijmeegse vierdaagse

OUD-ALBLAS/REGIO • Nadat de vierdaagse van Nijmegen een paar jaar niet heeft kunnen doorgaan, verheugen de wandelaars van Nooit Gedacht uit Alblas zich er weer op om te mogen meelopen met deze wandeltocht, die dit jaar gehouden wordt van 19 tot en met 22 juli.

Dit jaar lopen jubilarissen Joke, Martin en Henk voor de 30e keer de vierdaagse. Uit een gesprek met deze leden kwamen er al snel verhalen los. Ook kwamen de plakboeken met oude krantenknipsels en foto’s op tafel. “Alles van de afgelopen jaren zijn hierin bewaard’’, zegt Joke met een stralend gezicht. “Plakboeken vol nostalgie’’, glundert Martin.

Enthousiasme terug

Joke is in 1967 lid geworden van Nooit Gedacht. Ze werd lid door een vriendin die al langer bij de vereniging zat. Dat jaar heeft ze ook voor de eerste keer de Nijmeegse vierdaagse gelopen. Een tijdje hierna is ze gestopt, omdat ze een gezin kreeg. Toen de vereniging in 1988 hun 35-jarige jubileum vierde, raakte Joke weer in gesprek met een oude bekende. Hier kwam het enthousiasme voor het wandelen weer helemaal terug en werd ze weer lid van de vereniging. Hiernaast ging ze ook weer meelopen met de vierdaagse.

Erg gastvrij

Henk werd in 1985 een liefhebber van wandelen. Hij werkte destijds bij middelbare school Willem de Zwijger. Hier werd er bij een ouderavond gevraagd of wandelen niet iets voor hem was. Hierdoor werd hij enthousiast en ging hij een paar keer per week wandelen met een groep om te trainen voor de Nijmeegse vierdaagse. De eerste keer sliep hij op een camping vlakbij Nijmegen. Het jaar daarna kwam hij in contact met Jan Stam van Nooit gedacht. Door het goede contact mocht hij tijdens de vierdaagse bij Nooit Gedacht slapen. Hierover zegt Henk: “Dit was erg gastvrij, omdat ik op dat moment nog geen lid was van de vereniging.’’ Hierna is Henk snel lid geworden en bleef fanatiek de vierdaagse lopen.

Gezonde verslaving

Martin kende Nooit Gedacht al door zijn kinderen die lid waren. Hier werd al vaak gezegd dat hij mee moest gaan lopen. In 1987 kwam Jan Stam naar Martin toe om hem te vragen om te koken tijdens de Nijmeegse vierdaagse. Dit omdat hij toen geblesseerd thuis zat. Dit werd dan ook de eerste keer dat Martin bij de Nijmeegse vierdaagse was. Dat jaar daarna is hij zelf gaan meelopen aan de vierdaagse. Dit ging alleen niet helemaal soepel. Martin had een ontsteking in zijn voet en had de derde dag zoveel last dat hij wilde stoppen. Door zijn kameraden werd hij gemotiveerd verder te gaan, maar kon de vierdaagse uiteindelijk toch niet afmaken. “Ik kan je vertellen 50 km lopen is minder vermoeiend, dan voor 50 man de keuken te doen!’’, aldus Martin. Wel vond Martin het een leuke ervaring. Zo vertelt hij over de vierdaagse: “De vierdaagse is een gezonde verslaving, echt een virus!

De eerste keer verbaas je je over de hoeveelheid mensen die meelopen en aan de kant zitten. De tweede keer denk je: ben ik hier vorig jaar ook geweest? De derde keer weet je waar je je bevindt en waar de rustposten zijn. Ieder jaar daarna is het een belevenis op zich!’’

Speciaal

Hiernaast werden er aan alle drie de leden gevraagd wat de Nijmeegse vierdaagse nou speciaal maakt. Hieruit kwamen verschillende antwoorden: De sfeer, het publiek, de bewoners die voor je klappen en je op lekkers trakteren, de muziek die je overal hoort, het gezang, de militairen die in marstempo voorbijkomen, de grappen en grollen onderling, de puddingbroodjes bij Lienden, de pittige Zevenheuvelenweg, het groepsgevoel met al die wandlaars om je heen en de laatste dag over de Via Gladiola met de feestende wandelaars.

Jubilarissen Willem en Raymond lopen voor de 10e keer. Mariëlle loopt voor de 15e keer. Martin en Henk hopen dit jaar de 30e keer te volbrengen. Theo loopt maar liefst voor de 46e keer en Hendri loopt voor 43e keer mee. Samen met andere clubgenoten hopen zij weer mooie vier dagen te beleven in Nijmegen.

Nooit Gedacht, met leden uit de wijde omgeving is blij met de saamhorigheid, gezelligheid, de sfeer en wat iedereen voor elkaar over heeft, met elkaar en voor elkaar. “Er worden veel lolletjes gemaakt onder elkaar en je helpt elkaar waar nodig. Je sleept elkaar erdoorheen.”