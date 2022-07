Deze zomer lekker aan de slag in de tuin? Hier drie tips!

De temperaturen zijn in de afgelopen maanden gestegen en het zonnetje schijnt weer vaker; het is zomer! Dit is voor veel mensen dé periode om weer lekker in de tuin aan de slag te gaan.

Toch zijn er ook mensen die het onderhouden van een tuin veel te veel gedoe vinden. Voor deze mensen hebben we een paar tips op een rijtje gezet! Met deze tips kun je er binnen een paar uurtjes voor zorgen dat jouw tuin er weer tip top uitziet.

Investeer in goed gereedschap

Ten eerste, raden we je aan om eens te kijken naar het tuingereedschap dat je in je schuur hebt staan. Het snoeien van een heg wil natuurlijk niet goed met een botte heggenschaar. Wanneer het gereedschap verouderd is, dan kan dit voor veel frustratie zorgen. Daarom is het een goed idee om voordat je begint met het onderhoud van de tuin de balans op te maken. Heb je een grasmaaier met veel gebreken? Investeer dan bijvoorbeeld in een stihl bezine grasmaaier van goede kwaliteit. Wanneer je met goed werkend gereedschap aan de slag kunt gaan zul je merken dat het werk veel minder frustratie oplevert. Heb je nog wat gereedschap nodig? Neem dan een kijkje in het enorme aanbod aan tuingereedschap van Keizers Haaksbergen.

Maak gebruik van het internet

Het onderhouden van een tuin wordt door veel mensen gezien als een tijdsintensieve klus. Toch hoeft dit helemaal niet zo te zijn wanneer je het op de juiste manier aanpakt. Het internet is op dit moment dan ook je beste vriend. We raden je aan om online op zoek te gaan naar hoe je bepaalde aspecten van het tuinonderhoud het beste aan kunt pakken. Doe jij er altijd uren over om op handen en knieen het onkruid te verwijderen? Dan is het natuurlijk logisch als je dit als een vervelend klusje ervaart. Ga online op onderzoek uit. Op verschillende fora geven mensen de beste tips om op een eenvoudige manier het onkruid te verwijderen. Je kunt het onkruid bijvoorbeeld wegschroeien met schoonmaakazijn. Wanneer je de azijn verdeeld met behulp van een sprayfles zul je merken dat het onkruid binnen enkele uren gedood is. De resten kun je makkelijk verwijderen en zo heb je binnen no-time hetzelfde resultaat behaalt als wanneer je het urenlang handmatig verwijderd op een veel makkelijkere manier. Er zijn nog veel meer van dit soort tips online te vinden. Probeer eens wat dingen uit en je zult merken dat je veel tijd zult besparen.