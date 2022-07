Victoria de Jong knikkerkoningin en Celine Vonk knikkerprinses bij NK Kuiltje Knikkeren in Noordeloos

NOORDELOOS • Victoria de Jong (22) is dit jaar knikkerkoningin bij het Nederlands kampioenschap Kuiltje Knikkeren in Noordeloos. De taak van knikkerprinses neemt Celine Vonk (13) op zich.

Victoria studeert Toegepaste Psychologie en houdt er van om met mensen om te gaan. Ze heeft een passie voor lekker eten en sporten. Celine gaat na de zomervakantie naar het tweedee leerjaar van de Uilenhof. Daarnaast houdt ze zich bezig met dansen, voetballen en zingen.



Na twee jaar ‘coronapauze’ staat op woensdag 3 augustus dit traditionele evenement voor de 45e keer weer op de agenda. Het NK Kuiltje Knikkeren vindt plaats in de feesttent. Vanaf 16.15 uur is het voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Deelname is gratis.



Om 19.00 uur starten de Nederlandse Kampioenschappen Kuiltje Knikkeren voor volwassenen vanaf 14 jaar. Inschrijfkosten zijn 3 euro of één muntje, ter plaatse contant te voldoen. Opgeven kan via www.deovalestuiter.nl of ter plaatse. De winnaar mag de speciaal ontworpen knikkerring van meestergoudsmid Chris Sommer in ontvangst nemen.