Groen licht raad voor extra geld huisvesting Molenlanden door sterk stijgende bouwkosten

MOLENLANDEN • De gemeenteraad heeft onlangs ingestemd met een extra budget van ruim 1 miljoen euro voor de bouw van huisvesting voor de gemeente Molenlanden in Bleskensgraaf. Een tegenvaller, maar wel fors minder dan de eerder gemelde 1,8 miljoen euro.

Dit extra budget is nodig om de nieuwbouw te laten starten. De oorlog in Oekraïne heeft, na de coronapandemie, forse prijsstijgingen tot gevolg in de bouwsector, stelt het gemeentebestuur in een persbericht. ‘Het effect is dat er naast het uitvoeringskrediet van 12.769.313 euro nog 1.081.593 euro nodig is. Dat betekent dat de kapitaallasten per jaar 24.500 euro hoger uitvallen. De jaarkosten van de nieuwe huisvesting zijn, ondanks de extra gevraagde investering, straks lager dan de huisvestingskosten nu.’

Wethouder Bram Visser: “Het zijn bizarre tijden in de bouw nu de wereldmarkt door de oorlog in Oekraïense zo op zijn kop is gezet. Sommige bouwproducten zijn inmiddels meer dan twee keer zo duur. Uit de aanbesteding blijkt dan ook dat we niet kunnen bouwen binnen het budget dat de raad beschikbaar heeft gesteld. We hebben alle alternatieven bekeken.”

Stoppen

Zelfs het stoppen met de nieuwbouw bij De Spil is aan bod gekomen. “Dat zou ons allen geld kosten. Dan staan we met lege handen en hebben we alleen een verouderde en dure huisvesting die niet aan de eisen van duurzaamheid voldoet. Doorgaan met de nieuwbouw is de beste optie. De jaarkosten van onze huisvesting worden lager. Maar de extra euro’s had ik liever aan andere zaken besteed.”

De aanbesteding, waarbij een aannemer is geselecteerd, zorgde voor een flinke overschrijding van het budget. Na overleg met de laagste inschrijvers, een externe die het bouwproces kritisch volgt en de projectorganisatie is het extra gevraagde budget 1.081.593 euro, in plaats van de 1,8 miljoen euro verschil dat uit de aanbesteding kwam.

Opnieuw bekeken

Alle posten van de bouw zijn opnieuw bekeken. ‘Na eerdere besparingen is de grootste besparing mogelijk door inkoop en bouwtechniek bij de bouw. Ook worden kleinere aanpassingen gedaan. Zoals in systeemwanden, bestrating in plaats van een vlonder en een vijver wordt uit het ontwerp weggelaten.’

De Spil wordt inmiddels verbouwd. In het voormalige dorpshuis van Bleskensgraaf komt de vergaderruimte voor de gemeenteraad, het sociaal team en een servicepunt voor inwoners. De nieuwe huisvesting van de gemeente bestaat uit de verbouwing van De Spil nieuwbouw voor binnen- en buitendienst.

‘De uitvoering van deze plannen past bij de ambities van de gemeente waar te maken, waaronder werken in een klimaatneutraal gebouw. De huisvesting is ondersteunend aan de gewenste integrale en persoonlijke manier van werken in Molenlanden en past bij de werkgever die Molenlanden wil zijn.’