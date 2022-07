Historische Kring Nieuwpoort is 25 stadsgidsen rijker

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort is sinds afgelopen week 25 gidsen rijker.

Van oktober tot maart volgden aspirant-gidsen en suppoosten de cursus ‘Nieuwpoortkunde’ van de Historische Kring. Tijdens de vijf kwamen Nieuwpoort in de Middeleeuwen, de Oude Hollandse Waterlinie, Religie, Archeologie, Economie en Stadsboerderijen en Gastheerschap aan bod.

Dinsdag was de feestelijke uitreiking van de certificaten. 25 mensen mogen zich officieel lid van het gidsengilde Corvus noemen. Van Marianne van Drenth kregen ze namens de Historische Kring Nieuwpoort een certificaat en een speldje, waarmee ze als gecertificeerd gids herkend kunnen worden.

Cultuurparticipatie

Voor de deelnemers is ook nog een naslagwerk in de maak en het komend jaar zullen nog extra informatieve avonden georganiseerd worden. De opleiding van deze gidsen is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Belangstellenden die ook gids of suppoost willen worden in Nieuwpoort kunnen zich opgeven. Voor een rondleiding van een gediplomeerd gids: rondleidingen@historischekringnieuwpoort.nl of 06-12051036. In de zomermaanden zijn er op zaterdag instaprondleidingen. Deze starten om 13:30 uur op de Dam voor het Stadhuis. Aanmelden mag, maar is niet verplicht.

Jeugdige bezoekers

De Historische Kring Nieuwpoort verzorgt daarnaast deze zomer zes weken lang op woensdagmiddag rondleidingen, waarbij de gidsen zich speciaal richten op de jeugdige bezoekers: spannende verhalen over hoe Nieuwpoort is ontstaan, de kasteelheren van Langerak en Liesveld, dat Nieuwpoort vaak in as en puin werd gelegd door plunderende ridders en de rol die de Alblasserwaardse vestingstad in de Oude Hollandse Waterlinie gespeeld heeft.

Het vertrek is elke woensdag om 15.00 uur vanaf De Dam in Nieuwpoort. De kosten zijn 3 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen. Reserveren is verplicht en kan via 06-12051036 of rondleidingen@historischekringnieuwpoort.nl.