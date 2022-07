Molenlanden regisseert breed boerenoverleg

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden houdt maandag 29 augustus een breed overleg over de boerentoekomst, samen met vertegenwoordigers van regionale boerenorganisaties.

Alle 350 agrariërs uit Molenlanden worden uitgenodigd voor dit overleg, dat zal plaatsvinden naar aanleiding van de stikstofplannen en het Nationaal Programma Landelijk Gebied van het Rijk.

Kleiner overleg

Dat is woensdag 6 juli besloten tijdens een overleg in kleiner verband, met vertegenwoordigers van boerenorganisaties, gemeente en een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland, Rob Ligtenberg. Laatstgenoemde is Programmamanager Veenweiden.

Goed voorbereiden

Wethouder Jan Lock: “We willen het komende overleg goed voorbereiden en vinden dat het alle boeren uit de Alblasserwaard aangaat. Dit initiatief is gestart door de gemeente Molenlanden, omdat wij 350 veenweideboeren in ons gebied hebben. De gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Alblasserdam hebben met elkaar 375 veenweideboeren. Die gemeenten gaan aanhaken, zodat we als Alblasserwaard naar de Provincie met een voorstel kunnen komen.”

Grote verschillen

Ook Roelof Westerhof was woensdag bij het overleg aanwezig. Hij is adviseur duurzaam landgebruik en werkt sinds januari 2021 in opdracht van de provincie en de gemeente Molenlanden. In verband met de grote verschillen tussen de uitgangsposities van boeren zegt hij: “Ik merk dat boeren de diversiteit in ondernemerschap en bedrijven koesteren. Het gaat om gelijkwaardigheid en respect. Een bioboer zit op dezelfde manier aan tafel als een boer die een ander pad kiest.”

Onzekerheid toekomst

Over de onzekerheid bij boeren zegt Westerhof: “Er zijn boeren die in vertrouwen een PAS-melding deden, maar omdat die melding door de uitspraak van de rechter niet langer geldig is, nu in onzekerheid zitten over de toekomst van hun bedrijf. Het is lastig om over je toekomst na te denken zolang je niet weet of je boer mag blijven. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen die meepraat een toekomst in het gebied kan hebben.”

Systeem veranderd

Lock vult aan: “Als je op dit moment geen vergunning hebt, hoef je bij een bank niet aan te komen om geld en is het de vraag of je je bedrijf kunt voortzetten. Het systeem is veranderd, maar een eerder systeem is niet goed afgehecht.”

Randvoorwaarden

Waar zal het overleg op 29 augustus vooral over gaan? Westerhof: “Willen we samen een plan maken, dan moeten we het eerst hebben over de vraag of we de randvoorwaarden kunnen creëren om aan een plan te werken. Kunnen we een gelijkwaardige startpositie voor iedereen creëren? Wat hebben boeren nodig om over hun toekomst te kunnen nadenken?” Lock: “Vanuit de Alblasserwaard komt er een voorstel.”

Kwetsbaar proces

Lock raadt boeren aan: “Zoek de vertegenwoordigers van je boerenorganisaties op en praat daarmee. En kom op 29 augustus naar het overleg om je uit te spreken. De gemeente Molenlanden is heel erg doordrongen van het belang van de veehouderijsector. We vinden het belangrijk ons daarvoor in te zetten in gezamenlijkheid met boeren en inwoners. Het is een kwetsbaar proces dat tijd nodig heeft.”

Goede traditie

Westerhof vindt de manier waarop de Alblasserwaard het probleem aanpakt typerend voor de regio. “Als je bekijkt hoe de Alblasserwaard het agrarisch natuurbeheer heeft uitgevonden; dat was ook een rectie op onvrede op wat op het gebied af kwam vanuit het Rijk. Dit gebied staat in een traditie van goede plannen maken, als reactie op overheidsbeleid dat niet past bij wat het gebied graag wil.”

Menselijke maat

Lock: “Daarom heb ik er vertrouwen in dat we in staat zijn de volgende stap te maken. Het land is van de boeren, het landschap is van iedereen. Die verbinding gaan we ook maken.” Westerhof en Lock hameren op goede communicatie. “Er is in de communicatie vanuit het Rijk veel niet goed gegaan. Het gaat om mensen, hun leven en identiteit. De menselijke maat moet terug. Dat daarvoor oog is in Molenlanden, dat is typerend voor deze streek.”