Subsidiecheques voor Gespreide Herberg, Den Hâneker, Deltaconcerten en ijsclub De Vooruitgang

MOLENLANDEN • De Gespreide Herberg, Den Hâneker, Stichting Deltaconcerten en IJsclub de Vooruitgang ontvingen donderdag subsidiecheques uit handen van wethouder Johan Quik van Molenlanden.

Deze organisaties deden in de afgelopen periode een subsidieaanvraag bij het subsidiefonds Recreatie, Toerisme, Cultuur en Landschap. Daarnaast overhandigde wethouder Quik de nieuwe fietskaart Alblasserwaard aan het Toeristisch Informatiepunt in Stadsboerderij Vredebest te Nieuwpoort.

De Gespreide Herberg ontving een subsidie van 7.500 euro voor het creëren van een pleisterplaats voor passerende wandelaars, fietsers en waterrecreanten bij de Roedenloods op de Molenkade in Groot Ammers. Den Hâneker gebruikt het bedrag van 6.260 euro om nog meer bekendheid te geven aan de Streekparade die traditiegetrouw plaatsvindt op de laatste dag van de Vierdaagse.

Toegankelijk

Stichting Deltaconcerten ontvangt 5000 euro voor het organiseren van de klassieke buitenconcerten die plaats gaan vinden op 2 en 3 september bij Werelderfgoed Kinderdijk. IJsclub de Vooruitgang in Bleskensgraaf ontvangt 7.500 euro subsidie voor het toegankelijk maken van een stuk oever samen met de eigenaar van het oeverlandje om in de winter te schaatsen en in de zomer onder andere te suppen en kanoën.

Wethouder Johan Quik: “Mooi om subsidiecheques uit te mogen reiken aan deze organisaties met hun goede en vernieuwende ideeën. Fijn dat zij met hun initiatieven willen bijdragen aan de ontwikkeling van recreatie, toerisme en cultuur in onze mooie gemeente. Ook het komende half jaar kan weer subsidie worden aangevraagd. Dus ik roep iedereen met een vernieuwend idee op om voor 1 september 2022 een subsidieaanvraag te doen. Meer informatie is te vinden op: www.molenlanden.nl/recreatie.”

Fietskaart Alblasserwaard

De nieuwe fietskaart Alblasserwaard is een initiatief vanuit de samenwerking met Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Gezamenlijk vormt dit het fietsroutenetwerk Alblasserwaard. Wethouder Johan Quik reikte het eerste exemplaar van de fietskaart uit aan het Toeristisch Informatiepunt Nieuwpoort.

De fietskaart is te koop bij verschillende lokale en regionale ondernemers of via www.fietsenindepolder.nl. Meer informatie over fietsknooppunten of het vinden van verkooppunten is te vinden op www.fietsenindepolder.nl.