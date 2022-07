Fien en Teun openen uitbreiding Vakantiepark Molenwaard: ‘Wij creëren droomwerelden voor kinderen’

OTTOLAND • Boer Teun en boerin Fien verrichten donderdagmiddag met het indrukken van een rode knop de officiële openingshandeling van de uitbreiding van Vakantiepark Molenwaard in Ottoland.

Al in het tweede jaar van deze recreatievoorziening op het terrein van De Put breidt Vakantiepark Molenwaard hiermee fors uit. Met 26 nieuwe accommodaties voor grote en kleine gezelschappen en extra faciliteiten, waaronder Speelschuur Molenwaard, is het park nu nog completer.

Bijzonder is dat de Speelschuur niet alleen toegankelijk is voor gasten van het vakantiepark, maar ook voor reguliere bezoekers en mensen uit de regio. In de speelschuur duiken kinderen opnieuw in de wereld van Fien & Teun en kunnen zij spelen in de ballenbak, klimmen en klauteren in de speeltoestellen en meezingen en -dansen tijdens de minishows.

Sauna

De nieuwe accommodatie typen bestaan uit Mike & Molly Schaapskooitjes, Luxe Hooischuren en rijwoningen aan de dorpsstraat waarvan sommige extra luxe bevatten en een privé-sauna hebben.

Bezoekers een klein beetje gelukkiger maken, dat is het doel, benadrukte eigenaar Michael van Hoorne. "Wij verkopen geluk, dat is ons product. En als je als bedrijf dat mag aanbieden, ben je bevoorrecht. Daar gaan we de komende jaren keihard mee door. De verwachting overtreffen, hier in de prachtige Alblasserwaard. Samen creëren we de droomwerelden voor kinderen en hun families en hopen we maar op één ding: dat we ze net een beetje gelukkiger maken dan ze al zijn. Met die gedachte word ik iedere ochtend wakker en dat maakt mij ongelooflijk gelukkig."





Gisterenmiddag was ik bij de officiële opening van de uitbreiding van Vakantiepark Molenwaard. Eigenaar Michael van Hoorne werd door velen gefeliciteerd! pic.twitter.com/qfEJ2Cqeyk — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) July 8, 2022