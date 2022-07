NOS Jeugdjournaal maakt opnames bij ‘uitzwaaidag’ obs De Vlindertuin in Ameide

AMEIDE • Het NOS Jeugdjournaal maakte vrijdagochtend opnames bij de ‘uitzwaaidag’ van openbare basisschool De Vlindertuin in Ameide.

De cameravrouw en presentator filmden het afscheid van de leerlingen van groep acht. Het item dat zij maakten ging over de cadeaus die juffen en meester krijgen als ze afzwaaien van de basisschool.

Aangekomen bij obs De Vlindertuin in Ameide waar het @jeugdjournaal aanwezig is om een item te maken over cadeaus die juffen en meesters bij het afscheid van de basisschool krijgen. pic.twitter.com/RwMWXsSC4b