Bakkerswinkel Kinderdijk ‘nog niet op het droge’

KINDERDIJK • De redders van de bakkerswinkel in Kinderdijk hebben goede hoop dat ze de laatste winkel van hun dorp kunnen redden, maar om ook op de lange termijn te overleven is er meer nodig.

“Mensen denken dat de bakkerswinkel is gered, maar we zijn er nog lang niet”, vertelt initiatiefnemer Peter Paul Klapwijk. Toen hij hoorde dat bakker Stam de laatste winkel in zijn dorp zou gaan sluiten, richtte hij met andere inwoners de stichting Ons Dagelijks Brood op.

Ondernemingsplan

Er zijn meer fondsen, klanten en vrijwilligers nodig om de winkel, voorheen ‘Bakkerij Stam’, overeind te houden. Daarnaast werkt een extern adviseur aan een sociaal ondernemingsplan. Klapwijk: “Zij heeft gesproken met mensen van de speeltuin, belangenvereniging, de kerk en café De Klok, de voetbalvereniging en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Zo werken we aan meer levensvatbaarheid.”

Geldschieters

Het sociaal ondernemingsplan is nodig om de fondsen te benaderen die initiatieven ondersteunen om leefbaarheid in kleine dorpen te behouden. Mogelijke geldschieters zijn de provincie, het Oranjefonds en particuliere stichtingen. De externe adviseur die helpt bij het opstellen van het plan wordt betaald door de gemeente Molenlanden.

Vrijwilligers nodig

Totdat het plan en de extra geldschieters er zijn, kan de stichting alle hulp goed gebruiken. Klapwijk: “In deze opbouwfase hebben we nog vrijwilligers nodig. En ik ben bezig grote klanten te benaderen met de vraag of ze bij ons willen afnemen. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is vanaf het begin een grote klant en steunt ons ook op andere manieren, onder andere met een kassasysteem.”

Eigen bakker

De stichting hoopt dat veel Kinderdijkers het initiatief willen steunen door brood en banket te komen kopen. “Zo kunnen we groeien naar een bestendige toekomst. We verkopen nu brood en banket van Van der Grijn uit Groot-Ammers, maar inmiddels hebben we een eigen bakker gevonden. Die gaat voor ons Kinderdijks banket bakken in onze eigen bakkerij, die we aan het inrichten zijn”

Stichting Elshout

Doordat Stichting Elshout zich op 31 december vorig jaar bereid verklaarde het pand van de familie Stam te kopen, kon de stichting Ons Dagelijks Brood de winkel gaan huren. “De Stichting Elshout denkt goed mee en is ruimhartig”, aldus Klapwijk.

Hulp gemeente

Burgemeester en wethouders van Molenlanden maakten in juni bekend dat de gemeente de garantstelling verhoogt en de periode verlengt tot eind dit jaar. Daarnaast krijgt de stichting een overbruggingskrediet van 5.000 euro. Door het verlengen en verhogen van de garantie en het geven van het overbruggingskrediet, heeft de stichting meer tijd om het sociaal ondernemingsplan op te stellen.

Drenkeling

Klapwijk gebruikt beeldspraak om de situatie te beschrijven: “Er lag een drenkeling in het water. We houden nu al watertrappelend het hoofd van de drenkeling boven, maar we hopen hem op de kant te krijgen, dan is het gevaar geweken.”