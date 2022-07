Digitale Stad realiseert in Molenaarsgraaf eerste glasvezelaansluiting in voormalige gemeente Molenwaard

MOLENAARSGRAAF • De eerste door Digitale Stad aangelegde glasvezelaansluiting in de voormalige gemeente Molenwaard is een feit. Bij de familie Baan, aan de Kweldamweg te Molenaarsgraaf, is woensdagmiddag de eerste glasvezelaansluiting gerealiseerd.

Dit met ondersteuning van Joop Broer, die namens het bestuur van Stichting Glasvezel Molenwaard aanwezig was. Vier maanden na de start van de graafwerkzaamheden worden nu eerste adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk.



Ook Solcon was als provider aanwezig om direct de voorbereidingen te treffen voor activatie van de opgeleverde glasvezelaansluiting. Zowel Stichting Glasvezel Molenwaard als Solcon hebben een belangrijke rol vervuld om aanleg van glasvezel in Molenwaard mogelijk te maken.

Cristian Bronswijk, accountmanager partners bij Solcon: “De familie Baan is één van de vele huishoudens die zich geruime tijd geleden hebben ingeschreven bij ons. Wij zijn blij dat we dit nu kunnen belonen met een werkende glasvezelverbinding.”



Elk adres

In de komende maanden worden de 5.300 geselecteerde adressen in Molenwaard aangesloten op het glasvezel netwerk. Perry Wendel, projectmanager Digitale stad: “Na een zorgvuldige voorbereiding zijn wij op 28 februari gestart met de eerste graafwerkzaamheden. Na afronding van deze werkzaamheden wordt met de bewoners van elk adres een afspraak ingepland om een glasvezelhuisaansluiting op te leveren. Hiervoor komt een monteur van Selecta Infratechniek langs om de glasvezelaansluiting in huis af te monteren.’



Hari Sacirovic, projectmanager bij Selecta Infratechniek, benadrukt dat dit geen makkelijk proces is. “De vele watergangen en de beperkte bermruimte vragen om goede afstemming met bewoners, de gemeente, de provincie en het waterschap. We hebben het uitrolgebied in kleinere gebieden opgesplitst. Dit zal de uitrolsnelheid iets vertragen, maar hierdoor is de aanleg van glasvezel wel voorspelbaarder qua doorlooptijd. Onze glasvezelvoorbereiders lopen al geruime tijd in de opvolgende gebieden zodat we goed inzichtelijk hebben welke werkzaamheden wij moeten verrichten om glasvezel op elk adres op te leveren.”