Iets minder Oekraïense vluchtelingen in Molenlanden

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden worden momenteel 320 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dat is een kleine afname ten opzichte van enkele weken eerder, toen het er nog 336 waren.

In Molenlanden verblijven daarmee op Dordrecht na het hoogste aantal vluchtelingen in de regio Zuid-Holland Zuid. ‘Ook bevinden we ons als Veiligheidsregio landelijk in de top 3 van regio’s met het hoogste aantal vluchtelingen per 1.000 inwoners’, laat burgemeester Theo Segers aan de gemeenteraad weten.

Dat de groei is verdwenen komt omdat een beperkt aantal vluchtelingen doorreist naar andere regio’s of landen. Sommigen gaan terug naar (relatief veilige delen van) Oekraïne. Daarnaast hebben stichtingen en werkgroepen die zich met de opvang bezighouden volgens de burgemeester afgesproken om terughoudend om te gaan met de instroom van nieuwe vluchtelingen.

Genoeg plekken

Uit een inventarisatie onder gastgezinnen in Molenlanden blijkt dat een beperkt aantal hiervan over enige tijd geen plek meer aan kan bieden. ‘Andere gastgezinnen kunnen deze vluchtelingen echter overnemen, soms in een ander dorp. Ook voor de komende maanden lijken er daardoor genoeg plekken beschikbaar te zijn.’

De gedoogconstructie waardoor het mogelijk is om vluchtelingen op te vangen in gebouwen die niet bestemd zijn voor bewoning of meerdere gezinnen in één huis onder te brengen, wordt verlengd tot 8 juli 2023. ‘Duidelijk is dat de oorlog langer duurt en deze vorm van van huisvesting langer nodig is.’

Leefgeldregeling

Daarnaast is de landelijke leefgeldregeling, die tot en met 1 juli liep, door de overheid verlengd tot en met september. Afsluitend stipt burgemeester Segers de crisis in de opvang van asielzoekers aan. ‘Hoewel het om verschillende vraagstukken gaat, vindt hierover ook (regionaal) afstemming plaats. Mogelijk krijgen we als regio voor de komende periode een extra opgave toebedeeld.’