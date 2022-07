Sloop van bedrijfspanden en groen licht voor drie woningen aan Middelweg in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Met het slopen van verouderde bedrijfsgebouwen en de bouw van drie levensloopbestendige rijwoningen krijgt het terrein aan de Middelweg 6 in Nieuw-Lekkerland een forse opknapbeurt. Het college van Molenlanden geeft groen licht voor deze plannen.

Dat meldt wethouder Arco Bikker aan de gemeenteraad. ‘Dit alles is bedoeld om een bedrijfsbestemming uit de kern Nieuw-Lekkerland te verwijderen, waarmee ruimte wordt geboden aan woningbouw.’

Om het één en ander mogelijk te maken moet de bestemming omgezet worden van bedrijf naar wonen. Volgens het college van Molenlanden voldoen de plannen aan het wettelijke criterium van een goede ruimtelijke ordening. ‘Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd door sloop van voormalige bedrijfsbebouwing en het realiseren van woningen die passen in het straatbeeld.’

Geen bezwaar

Het plan is voorgelegd aan de eigenaar van Middelweg 8 en woningcorporatie Lek en Waard Wonen, die de westzijde van het terrein in eigendom hebben. ‘Deze partijen hebben er geen bezwaar tegen.’ Ook de provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland adviseerden al positief. ‘De kans op zienswijzen van deze partijen is daarom verwaarloosbaar.’