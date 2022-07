Twee aannemers mengen zich in woningbouw Oud-Alblas Zuid

OUD-ALBLAS • Om aan de zuidkant van Oud-Alblas woningen te bouwen, gaat het Molenlandse gemeentebestuur in zee met twee ontwikkelende aannemingsbedrijven.

Met deze partijen is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten. Dat deelde wethouder Arco Bikker deze week mee aan de gemeenteraad. Aan de westzijde van het gebied ten zuiden van het dorp hebben zowel de gemeente als particulieren gronden in bezit.

De twee aannemingsbedrijven hebben met deze particuliere eigenaren exclusieve afspraken gemaakt om namens hen met de gemeente een samenwerking aan te gaan. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om met hen een overeenkomst aan te gaan. De gronden sluiten op elkaar aan, zodat er ten oosten van dorpshuis De Beemd een aaneengesloten plangebied ontstaat.

Conclusie

De komende twee jaar worden besteed aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het bouwen van woningen op deze locatie. Belangrijke duw in de rug is dat ook de provincie Zuid-Holland vindt dat de zuidkant van Oud-Alblas zich daarvoor leent. ‘Gezamenlijk hebben we de conclusie getrokken dat dit het meest logische zoekgebied is voor de opgave van tachtig tot negentig woningen tot 2030’, stelt wethouder Bikker.

Bij het onderzoek komen onder meer de geschiktheid van de bodem, verkeersvraagstukken, het betrekken van omwonenden bij de plannen en de financiële haalbaarheid aan bod. ‘De periode van twee jaar loopt parallel met de afspraak over exclusiviteit en mandaat, die de ontwikkelcombinatie met de particuliere grondeigenaren is overeen gekomen.’

Meer tijd

Zowel de gemeente als de aannemingsbedrijven willen zo snel mogelijk duidelijkheid, maar: ‘Gelet op de bijzondere ontwikkeling buiten bestaand dorpsgebied en de rol van de provincie daarbij, is de verwachting dat er meer tijd nodig zal zijn dan gebruikelijk.’