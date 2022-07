Wandeltocht in Lexmond voor Villa Pardoes: ‘Mensen met gehandicapte kinderen kunnen daar heerlijk vakantie vieren’

LEXMOND • In Lexmond wordt komende vrijdagavond een Midzomerwandeltocht georganiseerd: Wandelen voor Villa Pardoes. Deze wandeltocht wordt georganiseerd door de familie Duits uit Hei- en Boeicop. Zij weten wat Villa Pardoes kan betekenen voor gezinnen die een gehandicapt kind hebben.

Hun 14-jarige zoon Endrie lijdt namelijk aan Cerebrale Parese (CP), een hersenaandoening die ontstaat tijdens de zwangerschap of het eerste levensjaar.

Moeder Marianne Duits vertelt: “In Endrie zijn geval heeft hij tijdens de zwangerschap kleine herseninfarctjes gehad, die zijn hersenen aan weerszijden beschadig hebben. Hij kan niet zelfstandig zitten, lopen of praten en hij heeft een vorm van spasme. Vroeger had hij ook last van epilepsie, maar de laatste epileptische aanval is gelukkig alweer een hele tijd geleden.”

“Hij heeft een spraakcomputer, waarmee hij door naar bepaalde icoontjes te kijken iets kan aangeven. Hij begrijpt zelf eigenlijk best veel van wat er om hem heen gebeurd of gezegd wordt, hij kan zichzelf dus alleen moeilijk uiten.”

Villa Pardoes

In 2019 ervaart de familie zelf wat Villa Pardoes kan betekenen voor gezinnen. Marianne: “We we hebben een heerlijke week vakantie kunnen vieren. Villa Pardoes bestaat uit twaalf vakantiewoningen in de buurt van de Efteling. Door vrijwilligers werden er volop activiteiten georganiseerd en we hadden de hele week vrije toegang tot de Efteling. Zowel wij als Endrie hebben genoten van de vakantie. Villa Pardoes draait grotendeels op sponsors en vrijwilligers en daarom willen we iets terugdoen.”

5, 10 of 15 kilometer

En dat doet de famillie Duits dus door middel van de organisatie van de wandeltocht. In 2019 deed men dit ook al, toen kwamen er ruimt 100 deelnemers op af. Een succes wat Marianne nu hoopt te herhalen. Aankomende vrijdag kunnen belangstellenden zich melden bij Huis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond, waar de start en finish is. Er kan worden gekozen voor een wandelroute van 5, 10 of 15 kilometer.

De wandelaars die kiezen voor 15 kilometer kunnen zich tussen 20:00 uur en 20:30 uur melden, die van de 10 kilometer tussen 20:30 uur en 21:00 uur en die van de 5 kilometer tussen de 21:00 uur en 21:30 uur. Dit zodat iedereen ongeveer tegelijk terug is voor de verloting.

Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per persoon, inclusief consumptie en een gratis lot voor de verloting. De winnaar van de hoofdprijs krijgt twee toegangskaarten voor de Efteling. Extra loten kosten 1 euro. Tijdens de wandeltocht zorgt de organisatie ook nog voor een versnapering voor de deelnemers. De tocht van 5 kilometer is ook toegankelijk voor rolstoelen, wandelwagens en scootmobiels.

Stichting Tess

De familie Duits organiseert met enige regelmaat acties om geld in te zamelen voor Stichting Tess. Marianne: “Die helpen met de vergoeding van dolfijntherapie op Curaçao. Die therapie kan gehandicapte kinderen helpen om bijvoorbeeld hun spraak te verbeteren of het spasme wat te verminderen. Endrie staat inmiddels in de top 10, dus we hebben goede hoop dat het dit jaar gaat lukken om hem in therapie te laten gaan.”

Nieuwe inzamelingsacties ten behoeve van de therapie zullen in deze krant worden aangekondigd.