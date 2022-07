Recordaantal nesten purperreigers in Kinderdijk

KINDERDIJK • Voor het derde achtereenvolgende jaar is de weidevogeldrone van agrarische natuurvereniging den Hâneker ingezet om de nesten van purperreigers in de Hoge Boezem van de Overwaard te tellen.

Tot enkele jaren geleden gingen de vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht ‘de Alblasserwaard’ op de eerste zaterdag van juni te voet het moeras van Kinderdijk in om de nesten in kaart te brengen, maar door de slechte kwaliteit van de rietlanden is dat onmogelijk geworden.

Het is volgens de vereniging belangrijk dat er een goed beeld is van de purperreigers in de Boezems van Kinderdijk: ‘Het is namelijk één van de grootste kolonies van Nederland. De Alblasserwaard is sowieso belangrijk, de helft van alle purperreigers in Nederland broedt hier.’

Dronepiloten

De telling is een samenwerking tussen de Natuur- en Vogelwacht ‘ de Alblasserwaard’ en den Hâneker. Dronepiloten Arjan de Jong en Tom Kortleve maken duizenden foto’s waar met behulp van software één groot bestand van wordt gemaakt. Hierop kunnen leden van de vogelwerkgroep zover inzoomen dat de nesten geteld kunnen worden.



En dat was nogal een klus, want 2022 blijkt een recordjaar voor Kinderdijk. Er werden 230 nesten geteld. Het oude record stamde uit 2016 met 216 nesten. Het lijkt dus goed te gaan met de purperreigers in Kinderdijk. Vermoedelijk is er genoeg voedsel te vinden in de polders van de Krimpen- en Alblasserwaard, waar de meeste reigers hun voedsel vandaan halen.

Afrika

Daarnaast speelt overleving in Afrika ook een grote rol, van september tot en met maart verblijven de meeste purperreigers in de tropische moerassen ten zuiden van de Sahel. Op de foto waren overigens ook drie nesten van de grote zilverreiger te zien.



Toch zijn er volgens de vereniging wel zorgen in Kinderdijk. ‘Alle reigers broeden namelijk in een relatief klein deel van het rietmoeras dat de laatste jaren hard achteruitgaat. Het is erg belangrijk dat er gezond rietland is om te nestelen. Daarom gaat de vogelwerkgroep komende herfst met de Waterschap Rivierenland, de beheerder van de Boezems, bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om dit deel van het moeras weer vitaal te krijgen.’