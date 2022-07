Gouden Grijpstok Plastic Guerrilla voor Thimo en Lars

OTTOLAND • Bij een anti-zwerfvuilactie van de Plastic Guerrilla (DPG) afgelopen week hebben Lars en Thimo uit leergang 2 van Yuverta De Bossekamp (Ottoland) de Gouden Grijpstok voor het best presterende team bemachtigd.

Zij brachten de meeste vuildeeltjes in kaart in de Litterati-app. Docent Christiaan Boer van Yuverta nodigde de Plastic Guerrilla tijdens een projectweek uit om tweede klassen in beweging te krijgen voor een anti-zwerfvuilactie.

De actie begon met een voorlichting door Plastic Guerrilla-frontman Bram van der Wal (oud-docent Bossekamp) uit Meerkerk. Hij vertelde de leerlingen over het probleem van zwerfafval in het milieu en de gevolgen. Maar ook hoe het zwerfafval aan te pakken.

App

Met name het gebruik van de Litterati-app, waarmee het soort zwerfvuil op eenvoudige wijze in kaart kan worden gebracht, werd uitgelegd. De app registreert met een foto, de aard en plaats van het zwerfvuil. Deze data zijn onmisbaar in de strijd tegen onnodig plastic en de zwerfvuildumping.

De leerlingen pikten de werking van de app gemakkelijk op. De klassen, waaronder de groep van Lars en Thimo, brachten bij bijna 1000 zwerfies (afvaldeeltjes) in kaart. Zij haalden ruimschoots het beoogde 500 zwerfies .

Resultaat

Docent Boer en de mannen waren tevreden over het resultaat van de actie en wil de actie in samenwerking met de Plastic Guerrilla volgend jaar zeker weer oppakken.

De Plastic Guerrilla houdt de laatste jaren meer acties op scholen. ‘Op jonge leeftijd een milieuvriendelijke houding aanleren is een verzekering dat men later op een groene manier met afval omgaat en meehelpt hun aarde waar ze nog lang op gaan bivakkeren leefbaar te houden’, is de opvatting van de frontman van de Plastic Guerrilla.