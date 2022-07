Gokverslaafde medewerker pompstation Schelluinen kraste en wedde voor tienduizenden euro’s op kosten van de baas

SCHELLUINEN - Een tankstation in Schelluinen is voor bijna 35.000 euro bestolen door een eigen kassamedewerker. De gokverslaafde J.B. (27) ging zich onder werktijd te buiten aan het invullen van Krasloten en het afsluiten van Toto-weddenschappen uit de benzinepompwinkel zonder daarvoor te betalen aan zijn werkgever.

De 15.000 euro winst stak de pompbediende in eigen zak en besteedde hij aan luxe goederen en bezoekjes aan de zonnestudio of een schoonheidssalon. De op staande voet ontslagen B. stond dinsdag voor de Dordtse politierechter.

Hardinxvelder J.B. werd in maart vorig jaar aangenomen bij het pompstation. Met de eigenaresse bouwde hij zelfs een vriendschappelijke band op. Achter haar rug werd ze echter belazerd door de 27-jarige gokverslaafde man.

Openkrassen

Behalve het afhandelen van klanten in de tankshop bracht B. zijn werktijd dus door met het openkrassen van krasloten. B. haalde de verschillende tickets uit het rekje en ging al krassend op zoek naar de hoofdprijzen die konden oplopen tot wel 250.000 euro. Een maand later startte de medewerker ook met het plaatsen van sportweddenschappen van de Toto.

Betalen voor beide gokspelletjes deed de medewerker echter bijna nooit. De winsten van de loten of de sportweddenschappen stak B. - na het innen daarvan bij het kassasysteem van de Nederlandse Loterij - wél in eigen zak.

Boekhouder

Een half jaar na zijn start liep B. tegen de lamp. De boekhouder van het tankstation werd verrast de opvallend hoge afrekeningen van de Nederlandse Loterij, waarbij verkochte loten en geïnde bedragen met elkaar waren verrekend. De inleg van bijna 35.000 euro aan loten en tickets ontbrak, terwijl er wel voor 15.000 euro aan winsten uit de kassa was uitgekeerd.

Bij het nakijken van camerabeelden in de maand september werd de kassamedewerker meermaals betrapt. Hij werd op staande voet ontslagen. B. dacht er met een betalingsregeling met zijn oude baas vanaf te komen, maar moest zich na een aangifte dinsdag toch verantwoorden voor de politierechter.

Gokverslaving

Daar bekende B. dat hij in het verleden een gokverslaving had. Hij maakte excuses aan de eigenaren van het tankstation. “Het is een heel stomme actie geweest’’, aldus de Hardinxvelder. “Ik denk dat ik mezelf niet ben geweest.’’

Volgens B. had hij bij zijn bazin wel eens aangegeven dat hij het lastig vond dat de krasloten er stonden, omdat hij er gevoelig voorwas. Meermaals zwierven er ook open gekraste exemplaren op zijn balie achter de kassa, wat zowel klanten als zijn bazin was opgevallen. Zij drukte hem als vriendin echter op het hart dat wat minder te doen.

Misbruik

De officier van justitie nam de fraudeur dat misbruik van het door de bazin in hem gestelde vertrouwen’ kwalijk: “Ze drukte hem nog op het hartvoorzichtig te zijn met gokken en gaf hem voorschotten op zijn salaris. Ze moet het als een enorme dolksteek ervaren hebben.’’

De aanklager eiste tegen B. een voorwaardelijke celstraf van een maand en 180 uur werkstraf: “Dit zes maanden doen, maand na maand de keuze maken, is meer dan een stomme actie.’’ De advocaat vroeg de straf iets te matigen naar 150 uurwerkstraf. De rechter legde dat ook op. Wel verplichtte ze B. ook nog om zich te laten begeleiden door de reclassering.