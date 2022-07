Gasunie wil vanaf Noordeloos nieuwe gastransportleiding van 23,8 kilometer aanleggen

NOORDELOOS • Gasunie is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een gastransportleiding vanaf Noordeloos naar Reijerscop bij Utrecht. De leiding is 23,8 kilometer lang en voert door de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Montfoort, IJsselstein, Lopik en Utrecht.

De leiding komt grotendeels in het buitengebied te liggen. In de gemeente Molenlanden is dat in de buurt van de Middenweg ten noorden van Hoornaar. Voor de aanleg van de leidingen is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Deze wordt in juli of augustus ter inzage gelegd.

De aanleg van de leiding start in december 2022 en zal voor augustus 2023 worden afgerond. Gasunie is in overleg met de grondeigenaren en – gebruikers over de aanleg van de leiding.

Groningengas

Het kabinet heeft besloten dat de aardgaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 terug moet naar nul kubieke meter. Het Groningengas wordt momenteel gebruikt in huishoudens, de tuinbouw en de industrie. Grote industriële verbruikers gebruiken dit aardgas als brandstof of grondstof.

Deze grote industriële verbruikers moeten nu overstappen op andere bronnen. Alle industrieën voor wie deze verplichting geldt, hebben gekozen voor aardgas van een andere samenstelling dan het Groningengas. Eén van die afnemers is de Lage Weidecentrale van Eneco in Utrecht.

Leidingnet

Voor de verschillende soorten aardgas bestaan verschillende transportnetten. De leiding waarmee eerder Groningengas werd aangevoerd naar de industrie kan meestal niet gebruikt worden voor transport van het andere aardgas, bijvoorbeeld omdat de leiding wordt gebruikt om andere afnemers te beleveren.

In Nederland liggen twee hoofdnetten voor het transport van aardgas. Allebei rondom het IJsselmeer en langs de oost- en zuidgrens. Ze zijn aangesloten op verschillende aanvoerbronnen en gasstromen. Zo kan het gas dat straks naar de Eneco-centrale stroomt via pijpleidingen worden aangevoerd vanuit Duitsland of België of via de Rotterdamse haven in het leidingnet worden gebracht.

Gemeentepagina

Rond de zomer wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor zes weken. Dit wordt aangekondigd op de gemeentepagina in Het Kontakt en via overheid.nl. Gedurende die periode kan een ieder zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.

Eventuele zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting in november of december plaatsvinden. Meer informatie: www.gasunie.nl/ombouw.