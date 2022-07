Bijzonder moment bij nieuwbouwproject in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Vorige week waren de kopers en hun familie van nieuwbouwproject Molenhoek in Molenaarsgraaf uitgenodigd op de bouwplaats voor het vieren van een mijlpaal.

De start van de bouw heeft even op zich laten wachten. “Geduld stond centraal bij dit project” startte Joost de Korte van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen zijn welkomstwoord. “Het doorlopen van de procedures kostte veel tijd. Na de sloop van de oude kuiperij zijn we zijn gestart met de bouw en dat gaat gelukkig voorspoedig. Zoals het er nu naar uit ziet verwachten we de woningen in het eerste kwartaal van 2023 op te leveren. We zijn blij dat we dit moment samen met de betrokkenen kunnen vieren”.

Het laatste deel van de begane grondvloer van het project, bestaande uit de bouw van vier woningen, werd in het bijzijn van de toekomstige bewoners geplaatst. Voordat de vloerplaat op zijn plek werd gelegd, mochten zij met behulp van een spuitbus een persoonlijke boodschap of wens op de vloer spuiten.



Het project

Er worden aan de Graafdijk Oost in Molenaarsgraaf vier starterswoningen gerealiseerd. Het ontwerp van de nieuwbouwwoningen ‘in Molenhoek’ verwijst naar de geschiedenis van deze locatie. Er stond op deze locatie een oude kuiperij, waarvan oude elementen zijn te herkennen in het ontwerp van de nieuwe woningen.

Eigenaar Gerard Wemmers: “Twintig jaar geleden bouwden wij onze huidige woning op deze locatie. We waren toen al van plan om er vier woningen bij te bouwen. Ik ben blij dat er inmiddels is gestart met de bouw en ik kijk uit naar het resultaat.” De rijwoningen worden voorzien van duurzame installaties, zoals een warmtepomp en pv-zonnepanelen.



Lokale behoefte

De toekomstige bewoners waren allemaal aanwezig. Na het plaatsen van de versierde vloerplaat werd er geproost en gekletst. De Korte besluit: “De kopers komen allen uit de gemeente Molenlanden. Wij vinden het erg leuk om in de regio woningen te bouwen en daarmee te voorzien in de lokale behoefte.”