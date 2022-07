Eerste twaalf geslaagden nieuwe vakroute Wellantcollege in Ottoland

OTTOLAND • Twaalf leerlingen van de vakroute van Yuverta Ottoland, voorheen het Wellantcollege, namen maandag hun diploma in ontvangst.

Drie jaar geleden startte de Ottolandse middelbare school de vakroute. Bij deze opleiding halen leerlingen in één keer hun vmbo- en mbo-diploma (niveau 2). In vijf of zes jaar worden ze in de praktijk opgeleid.

Maandag was het zo ver en namen de eerste leerlingen van deze vakroute hun diploma in ontvangst. De leerlingen werden toegesproken door Annemarie Moons (college van bestuur,), Hijlke Wijnja (schoolleider van de vestiging), de mentor en de docenten van de verschillende vakrichtingen.

Trots

Yuverta Ottoland biedt voor deze vakroute de opleiding Hovenier, Groen Grond & Infra en Melkveehouderij aan. “We kijken na drie leerjaren met trots terug op de eerste resultaten en hopen ook volgend jaar een nieuwe groep te kunnen diplomeren”, stelt Hijlke Wijnja.

De diploma’s gingen naar Rens van Beek, Wessel Breedveld, Arian de Gier, Toine van Houwelingen, Jens Muijlwijk, Iwan van Gelder, Thijmen Huiting, Travis Knop, Ard-Jan van Maren, Nathan van Mourik, Rien Pelikaan en Jasper Vink.