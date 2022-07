CBS De Rank in Meerkerk neemt afscheid van juf Gina

MEERKERK • Christelijke basisschool De Rank in Meerkerk nam deze week afscheid van juf Gina, die met pensioen ging.

‘Juf Gina was een bijzondere juf, altijd op zoek naar de mogelijkheden van een kind’, meldt de school. ‘Als het niet op de gewone manier lukte, zocht of maakte ze een hulpmiddel om het nog eens op een andere manier uit te leggen.’ Ze was trots op De Beverklas, waar ze de kinderen onderwijs kon bieden dat bij hen paste.