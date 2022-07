Opnieuw prestigieuze Cambridge status voor De Lage Waard in Papendrecht

PAPENDRECHT • Christelijke scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht is voor de tweede keer op rij gekozen tot een officieel Gold Preparation Centre voor het afnemen examens Cambridge English

Deze status wordt toegekend als je minimaal drie jaar op rij een preparation centre voor Cambridge Assessment English bent, tenminste drie verschillende ERK niveaus aanbiedt en meer dan honderdvijftig kandidaten een examen maken.

CSG De Lage Waard biedt al ruim tien jaar Cambridge English voor haar leerlingen. Eerst modulair voor geïnteresseerde leerlingen en sinds 2021 gaan alle leerlingen van de locatie havo/vwo op voor het examen Cambridge English. De Cambridge English examens worden internationaal erkend en zijn gekoppeld aan de niveaus van het ERK (Europees Referentiekader).

De voorbereiding op deze examens stelt alle leerlingen in staat om een zeer goed niveau van het Engels te behalen, zowel schriftelijk als mondeling. CSG De Lage Waard biedt deze mogelijkheid voor haar leerlingen om ze met meer dan alleen een cijfer voor Engels de school te laten verlaten. Het internationaal erkende certificaat dat ze ontvangen wordt dikwijls gevraagd als bewijs van het behaalde niveau op de vervolgopleidingen of voor buitenland stages. Leerlingen doen in havo 5 examen voor Cambridge First for Schools en in vwo 6 het examen voor Cambridge Advanced. Ook havo 5 leerlingen die dit niveau aan kunnen, mogen opgaan voor Cambridge Advanced. Doordat zoveel leerlingen examen doen voor Cambridge English is de school een preparation centre voor het afnemen van examens geworden.

“We zijn enorm trots dat Cambridge English ons heeft benoemd als ‘Gold Preparation Centre’. In 2021 hebben we ervoor gekozen om al onze leerlingen van de locatie havo/vwo het Cambridge English examen aan te bieden en dat is een flinke organisatie. De docenten van de vakgroep Engels hebben het onderwijs zo ingericht dat elke leerling in staat is om deel te nemen aan het examen, zonder dat hiervoor extra lessen gegeven worden. Als je dan deze status krijgt, is dat een enorm compliment voor onze school” vertelt Herman Hofman sectordirecteur locatie havo/vwo. “Het mooie is dat we vanaf september ook Cambridge English voor onze 3e en 4e klassen van het vmbo gaan aanbieden. In dit examen worden de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren getest en kunnen ook onze vmbo-leerlingen met een diploma internationaal bewijzen dat ze Engels vaardig zijn.”

CSG De Lage Waard is een open christelijke scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. CGS De Lage Waard heeft twee vestigingen in Papendrecht: locatie vmbo/mavo (Burgemeester Keijzerweg) en locatie havo/vwo (Vijzellaan).