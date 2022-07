Apollo’70 uit Hoornaar maakt prachtige tijd door de reis tijdens jubileumviering

HOORNAAR • Gymnastiekvereniging Apollo’70 vierde afgelopen zaterdagavond haar 50+2-jarig jubileum in sportzaal Bruisend Hart aan het Dirk IV plein in Hoornaar.

In 1970 werd de gymvereniging opgericht. De naam Apollo kwam van de ruimteschepen waarvan er één voor het eerst met bemanning op de maan landde in 1969. En ’70 staat voor het jaar dat de vereniging is opgericht.

In de afgelopen 50+2 jaar zijn er veel mensen betrokken geweest bij de vereniging: leiding, juryleden, sponsoren, bestuursleden en natuurlijk alle sportieve leden.

Ter ere van het jubileum, dat twee jaar uitgesteld moest worden vanwege corona, was er voor een toepasselijk thema gekozen: ‘Een reis door de tijd!’

Het wordt een reis door de tijd met optredens van alle leden die weer hard hebben geoefend om er een spetterende avond van te maken.