Gijs de Jong haalt meeste lengte aan vis boven water bij jeugdvissen in Ameide

AMEIDE • Bij het jeugdvissen van HSAV Ameide heeft Gijs de Jong vorig weekend de meeste centimeters aan vis gevangen: 106 centimeter.

De wedstrijden in vier leeftijdscategorieën vonden plaats in de Vaarsloot, achter Open Vensters. Er was een prima opkomst met 51 deelnemers.

Xavi de Kruijk ving de grootste vis: 24 cm en de wisselbeker is dit jaar naar Gijs de Jong gegaan omdat hij de meeste centimeters aan vis gevangen had.

Bij de vier- tot zesjarigen won Loek de Jong, bij de zeven- en achtjarigen Xavi de Kruijk, bij de negen- tot elfjarigen Gijs de Jong en bij de twaalf- tot veertienjarigen zegevierde Melissa Verwolf.