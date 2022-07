Frenkie de Jong vraagt vriendin Mikky Kiemeney ten huwelijk

ARKEL • Frenkie de Jong ren zijn jeugdliefdse Mikky Kiemeney gaan trouwen.

Dat deelden de uit Arkel afkomstige voetballer van FC Barcelona en de kledingonderneemster vrijdag op Instagram. Het stel is sinds zo’n acht jaar samen. Frenkie ging voor Mikky op de knieën tijdens een vakantie in de Verenigde Staten.

De Jong verruilde Ajax in 2019 voor FC Barcelona en sinds die tijd wonen hij en Kiemeney samen in de Spaanse stad. Kiemeney is eigenaar van een kledingmerk. Het stel is samen sinds 2014 en leerde elkaar kennen op de middelbare school.