De perfecte kleur voor jouw vloer

Iedere woning is voorzien van een vloer. De vloer is een persoonlijke keuze. Er zijn veel verschillende soorten, maten, kleuren en materialen verkrijgbaar. De kleur van de vloer heeft een grote invloed op het interieur in de woning. Een lichte kleur vloer legt de nadruk wat meer op het meubilair in de woning. De donkere vloer daarentegen trekt zelf meer de aandacht.

Vind jij het lastig om de juiste kleur voor jouw vloer te kiezen? Lees dan snel verder. Wij geven jou graag een aantal tips en hopen jou te kunnen helpen bij het maken van een keuze.

Maak de ruimte groter of kleiner

De kleur van de vloer heeft niet alleen invloed op het interieur, maar ook op de grootte van de ruimte. Ondanks de kleur, de ruimte zal dezelfde afmetingen behouden. Optimisch gezien kan de ruimte wel groter of kleiner worden. Als je een grote en open ruimte hebt en hier donkere kleuren gaat toepassen, dan maak je de ruimte knus. De pvc-vloer donkergrijs is een voorbeeld van een mooie warme kleur voor op jouw vloer. Is jouw kamer wat kleiner of liggen de plafonds erg laag? Dan is ons advies om gebruik te maken van lichtere kleuren. De kleine kamer komt op deze manier iets meer tot leven. Laat je inspireren en ontdek de beige vinylvloeren.

Werking van de kleuren

Het is lastig om verschillende kleuren met elkaar in de woning te combineren. De kleur van de vloer moet namelijk passend zijn bij de muren en plafonds. Als we kijken naar moedernatuur, dan zien we dat de kleuren zich opbouwen van donker naar licht. Dit is een natuurlijke gewenning en voelt ook prettig in de woning. Dit houdt in dat de vloer een donkere kleur heeft, de muur een tintje lichter is en het plafond nog iets lichter.

Combineren kun je leren

De kleur van jouw vloer kan je geheel zelf bepalen. Je kiest een vloer die jij mooi vindt, jij moet ten slotte een lange periode tegen de vloer aan kijken. Toch moet je verder kijken dan enkel de vloer: denk alvast na over het meubilair wat geplaatst gaat worden op de vloer. Hebben de vloer en de tafel dezelfde kleurtinten? Zorg dan bij het kiezen van de stoelen voor contrast. Dit hoeven echt niet meteen felle kleuren te zijn, je kunt ook kiezen voor de witte kleur als je een houtkleur wilt contrasteren.