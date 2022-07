Vakantiepark Molenwaard neemt nieuwe uitbreiding in gebruik

OTTOLAND • Vakantiepark Molenwaard heeft op vrijdag 1 juli een nieuwe gedeelte in gebruik genomen.

Na maandenlang hard werken zijn er nu prachtige, unieke toevoegingen aan het vakantiepark gerealiseerd. Deze bestaan uit 26 nieuwe accommodaties voor grote en kleine gezelschappen en extra faciliteiten, waaronder Speelschuur Molenwaard. De nieuwe ontwikkelingen maken Vakantiepark Molenwaard een uniek vakantiepark waar families geheel in Fien & Teun stijl kunnen verblijven.

Met het verwezenlijken van de ontwikkelingen is het nieuwe hart van het Vakantiepark gerealiseerd. De nieuwe dorpsstraat is nu een bruisend gedeelte op het vakantiepark. Hier kunnen kinderen een ponyritje maken en spelen met water op het fonteinenplein. Daarnaast liggen er aan de dorpsstraat ook tal van nieuwe faciliteiten. Zo kunnen gasten een frietje eten bij De Frieterie, een ijsje halen bij Het IJskuipje en de leukste Fien & Teun spullen kopen in Aagjes Kadowinkel.

Speelschuur Molenwaard

Een van de grootste toevoegingen aan het vakantiepark is Speelschuur Molenwaard. In de gloednieuwe speelschuur duiken kinderen opnieuw in de wereld van Fien & Teun en hebben zij urenlang speelplezier, maar dan binnen. Kinderen kunnen hier spelen in de ballenbak, klimmen en klauteren in de speeltoestellen en meezingen en -dansen tijdens de vrolijke minishows van het favoriete boertje en boerinnetje.

Speelschuur Molenwaard is niet alleen toegankelijk voor gasten van het vakantiepark, maar ook voor reguliere bezoekers en mensen uit de regio. De kosten voor een bezoek aan Speelschuur Molenwaard bedragen 7,50 euro voor kinderen tussen de 2 en 13 jaar. Vakantiepark gasten kunnen gratis naar binnen en Abonnementhouders van Avonturenboerderij Molenwaard krijgen meer dan 50% korting.

Thematisering

Vakantiepark Molenwaard typeert zich doordat alles op het park gethematiseerd is. Zo kunnen gasten volledig in Fien & Teun stijl genieten van hun vakantie. Deze thematisering is ook doorgevoerd in de nieuwe accommodaties. In totaal zijn er 26 nieuwe accommodaties gerealiseerd, waaronder ook groepsaccommodaties. De nieuwe accommodatie typen bestaan uit Mike & Molly Schaapskooitjes, Luxe Hooischuren en rijwoningen aan de dorpsstraat waarvan sommige extra luxe bevatten en zelfs een privé sauna hebben. Gasten die verblijven in de nieuwe Mike & Molly Schaapskooitjes slapen nu in een échte Hollandse bedstee en de nieuwe rijwoningen aan de dorpsstraat zijn in stijl van de dierenvriendjes van Fien & Teun, namelijk Stip de Pony, Pim de Hond en nog meer.

Hoewel Vakantiepark Molenwaard nog maar een jaar geleden geopend is, is er het afgelopen jaar al veel aan het park toegevoegd. Eerder al werd de nieuwe paradewagen in gebruik genomen, waarop Fien & Teun een rondje rijden over het park om vakantieparkgasten te begroeten. Met de komst van de nieuwe dorpsstraat zal de route die zij rijden worden aangepast en zullen zij ook over de dorpsstraat rijden.

Nu de nieuwe ontwikkelingen in gebruik genomen zijn, gaat Vakantiepark Molenwaard vol goede moet het hoogseizoen in. Doordat er meer accommodaties zijn, kan Vakantiepark Molenwaard meer mensen kennis laten maken met de Hollandse polder. Meer informatie over Vakantiepark Molenwaard is te vinden op www.vakantieparkmolenwaard.nl. Meer informatie over Speelschuur Molenwaard is te vinden via www.speelschuurmolenwaard.nl.