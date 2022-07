Oud-wethouder Kees de Ruijter wordt bestuurslid bij hospice De Cirkel

PAPENDRECHT • Oud-wethouder Kees de Ruijter is met ingang van 1 juli benoemd tot bestuurslid van stichting Hospice De Cirkel in Papendrecht.

In de afgelopen maand kwam er een einde aan zijn ambtstermijn als wethouder van Papendrecht. In die hoedanigheid heeft hij zich onder meer bezig gehouden met de komst van de hospice naar Papendrecht.

Hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en sinds enige tijd een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. De laatste vestiging opende eind 2020 haar deuren. Inmiddels is de grote waarde van dit hospice voor de regio heel duidelijk, omdat velen deze plek weten te vinden.

Laatste levensfase

Als het thuis niet meer kan is dit bijna-thuis-huis een mooie mogelijkheid voor mensen om temidden van hun naasten hun laatste levensfase door te brengen. Veel vrijwilligers zijn opgeleid en actief om de bewoners liefdevolle aandacht te geven en de eigen thuiszorgorganisatie en huisarts van de bewoners geven de nodige medische zorg.

Bestuursvoorzitter Ad van Driel zegt over de benoeming van Kees de Ruijter: “Wij hebben Kees de Ruijter als wethouder leren kennen tijdens de voorbereiding en realisatie van ons hospice in Papendrecht. Hij had vanaf het initiatief een warm hart voor ons hospice. In ons bestuur ontstonden dit jaar vacatures door het vertrek van Heleen Roos en Armand Tournois, vanwege het verlopen van hun statutaire termijnen en door een gewenste uitbreiding.”

Niet getwijfeld

“Toen wij hoorden dat Kees zou stoppen als wethouder hebben wij niet getwijfeld om hem te vragen. Wij zijn heel dankbaar dat Kees ons bestuur met zijn deskundigheid op het gebied van de zorg, zijn bestuurlijke ervaring en grote netwerk in de regio’s die wij bedienen, maar bovenal zijn warme hart voor ons hospice komt versterken. Ook Jelle van der Weijde en Edwin van Wijngaarden treden toe tot ons bestuur. Al met al een geweldige versterking voor ons bestuur.”

Kees de Ruijter: “Ik heb hospice De Cirkel, haar bestuur en manager leren kennen als een warme en enthousiaste organisatie, waarbij de zorg voor bewoners altijd voorop staat. Met veel genoegen wil ik een bestuurlijke bijdrage leveren aan dit mooie en zinvolle werk, zodat ook onze vrijwilligers hun zinvolle werk mogen doen.”

Hospice De Cirkel

Hospice De Cirkel is een bijna-thuis-huis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden en ze kunnen rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. In totaal zijn 150 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale patiënten een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof, en heeft een breed draagvlak in de samenleving. Door verschillende bedrijven, kerken, verenigingen, particulieren, gemeenten en serviceclubs zijn en worden fondsen bijeengebracht. De Cirkel heeft twee vestigingen: voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en voor de Alblasserwaard in Papendrecht.