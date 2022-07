Jongerenweekend Dvine: ‘Ontdekken hoe geweldig God dienen is’

GROOT-AMMERS • Zes enthousiaste mensen voor het geloof organiseren een inspiratieweekend voor jongeren over het christelijk geloof. Jaap en Margaretha Spruijtenburg, Harmen en Geralda Duitman en Johan en Petra Terlouw zijn de intiatiefnemers en uitvoerders.

Namens hen legt Johan uit wat dit weekend inhoudt en waarom ze dit organiseren.

1. Wat is Dvine?

Johan: “Dvine is een onderdeel van de Stichting BUtogether. BUtogether en Dvine zijn beiden gericht op jongvolwassenen in de leeftijd van ongeveer 18 tot 30 jaar. Natuurlijk zijn die getallen niet absoluut, maar geven wel aan op welke doelgroep we ons richten. De naam Dvine-Empower, zoals het in alle volledigheid heet, is gekozen op basis van drie dingen: eerste is Dvine wat in het Engels ‘Goddelijk’ betekent, tweede is The Vine wat ‘wijnstok’betekent en staat voor het Bijbelgedeelte uit Johannes 15, dat gaat over het ‘in Hem blijven’ en als laatste staat Empower voor ‘het in staat stellen’.

2. Hoe is Dvine ontstaan?

Johan: “Dvine is ontstaan vanuit het zien dat jongeren het moeilijk vinden hun dagelijkse weg met God invulling te geven, het lastig vinden dit met elkaar te delen en het al helemaal lastig vinden om dit alles ook nog ‘leuk’ te vinden. Met Dvine is er het verlangen dat we jongeren gedurende een bepaalde periode uit hun leefomgeving halen, ze aan leeftijdsgenoten te koppelen en zo met elkaar te ontdekken hoe geweldig het is om God te dienen. Hierin is ruimte voor elke vraag en ruimte voor iedereen die iets met God heeft. Dus of je nu al langer met geloof bezig bent of juist korter, beide is helemaal prima.”

3. Wat wil Dvine bereiken?

Johan: “Jongvolwassenen tools geven om met elkaar duidelijk dichter bij een persoonlijke relatie met hun maker en God te komen. En dat niet alleen voor het betreffende weekend, maar juist ook daarna.”

4. Waarom zou je als jongere meegaan met een weekend van Dvine?

Johan: “Omdat het de perfecte mix is van pure gezelligheid, het met elkaar zoeken en elke vraag en/of opmerking mogen droppen en dat alles in een oase van luxe en rust. Het huis waar we verblijven is van alle gemakken voorzien, de jongeren worden qua eten en drinken enorm verwent en hoeven eigenlijk aan niets te denken dan aan puur genieten.”

5. Wat houdt een weekend van Dvine in?

Johan: “Het weekend begint met een kennismaking op zaterdag 10 september. Op die zaterdag ontmoeten we elkaar voor de eerste keer om elkaar te leren kennen en in ontspannen sfeer ook inhoudelijk de eerste stappen te zetten richting het weekend. Natuurlijk zal er dan ook een uitgebreide uitleg zijn van het hele weekend. Het weekend zelf is van 7 tot en met 10 oktober 2022 en zal een pure afwisseling zijn van Bijbelstudie, ontmoeting, ontspanning en genieten van alle luxe die geboden wordt.”

6. Hoe kunnen jongeren zich aanmelden?

Johan: “Er is een website www.dvine-empower.nl, hierop vind je alle info en kan er opgegeven worden via het contactformulier. Als er vragen zijn die je persoonlijk wilt stellen, bel gerust naar 06-53868149 (Johan Terlouw) of 06-21832223 (Jaap Spruijtenburg). Ook alle info met betrekking tot de kosten, locatie, enzovoorts, zijn te vinden op deze website.”