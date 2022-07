Gemeente Molenlanden, boeren en provincie overleggen 6 juli over stikstof

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden gaat woensdag 6 juli het gesprek aan met boeren en de provincie Zuid-Holland over de boodschap over de stikstofproblematiek die afgegeven wordt aan minister Christianne van der Wal.

Dat deelde wethouder Jan Lock donderdag tijdens de raadsvergadering mee. “Ik kan u zeggen dat en vanuit de provincie en vanuit de boeren, binnen alle tumult, een stukje positieve energie op zit.”

Het gesprek is een vervolg op de brieven over de stikstofmaatregelen die de gemeente Molenlanden vorige week stuurde naar de provincie en het Rijk. Daarin werd de zorg over de huidige plannen uitgesproken en wilde de raad ook constructief meedenken in andere oplossingen. “Die lijn lijkt de provincie te willen volgen”, stelde Lock.

Financiële kaders

Het onderwerp kwam aan bod tijdens de bespreking van de kadernota van 2023. In deze nota geeft de raad de financiële kaders aan voor het komende jaar. Eerlijkheidshalve moet Lock toegeven dat de kadernota op het punt ‘landbouw, landschap en boeren’ al gedateerd is.

“Toen we de kadernota schreven en met u gedeeld hebben toen was het nog geen 10 juni. Daarna is 10 juni (de dag dat de stikstofmaatregelen bekend werden gemaakt, red.) gekomen en heeft u om u heen en ook in deze raadszaal kunnen zien wat er gebeurd is en gebeurt.”

Identiteit is van iedereen

Een toezegging om volgend jaar meer geld vrij te maken om dit punt aan te pakken wil Lock niet doen. “Ik vind 2023 veel te laat, dus die toezegging ga ik niet doen. Ik denk dat wat we moeten doen nú moeten doen: in 2022. Daar gaat de kadernota niet over.”

Maar het CDA – van wie de vraag om geld hiervoor kwam – werd niet met een kluitje in het riet gestuurd. “Ik ga ruimte zoeken om op veel kortere termijn te kijken om met elkaar iets voor de boeren te betekenen. Niet omdat wij een boerengemeente zijn, maar omdat de identiteit van ons gebied er mee samenhangt willen we onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Het land is van de boeren, het landschap van iedereen.”

Trots op respectvol protest

Lock beloofde bovendien dat hij snel laat weten waar en hoeveel ruimte hij heeft gevonden, nog voordat de begroting van 2023 door de gemeenteraad besproken wordt. Vorig jaar werd de begroting in november besproken.

In de komende begroting komt bovendien niet alleen de stikstofproblematiek terug. “Het is ook een uitdaging niet alleen met de boeren aan de gang te gaan, maar ook met onze inwoners. De boeren zijn belangrijk. 150 vierkante kilometer van onze gemeente is weiland, maar er wonen nog wel 41 tot 42 duizend andere inwoners dan boeren in onze gemeente. Die verbinding moeten we met elkaar moeten houden.”

Kippenvel

Tot slot kon Lock, in navolging van van Jan Arie Koorevaar van het CDA die het waardeert dat de Molenlandse boeren op een respectvolle manier protesteren, het niet laten om te delen dat hij kippenvel heeft door de manier waarop de Molenlandse boeren protesteren. “Ik ben wat dat betreft – in een veel bredere zin dan dat het woord op dit moment gebruikt wordt – trots op ónze boeren. Ik denk dat zij laten zien dat het zo ook kan.”