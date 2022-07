‘Elke week een krant op de deurmat. Niet vanzelfsprekend’

REGIO • Het voelt zo vertrouwd: elke week een huis-aan-huiskrant in de brievenbus. Elke dag online nieuwsberichten en fotoreportages die de actualiteit in buurt, wijk, dorp en stad belichten. Dagelijks werken honderden journalisten en fotografen in Nederland aan de lokale krant, die op 1 juli 2022 op de Dag van de Huis-aan-huiskrant in de schijnwerpers staat.

Niels Ackermans, Jolanda de Rijk en Frank van der Sman zijn bestuurslid van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) en vertellen over de onmisbaarheid van lokale nieuwsmedia.

De NNP is de branchevereniging van lokale nieuwsmedia die al meer dan 75 jaar opkomt voor de belangen van uitgevers van huis-aan-huiskranten en betaalde nieuwsbladen. Verbinden, inspireren, faciliteren en belangen van lokale uitgevers behartigen zijn de speerpunten van de NNP. ‘Op de Dag van de Huis-aan-huiskrant slaan we onze vleugels uit en richten we ons ook enthousiast tot de lezers van onze kranten.’, zeggen Jolanda, Niels en Frank.

Mondiaal en lokaal

Jolanda werkt als directeur bij Enter Media en trad dit jaar met Niels van Rodi Media en Frank van de Telstar Mediagroep toe tot het NNP-bestuur. Niels en Frank geven net als Jolanda leiding aan een mediabedrijf dat wekelijks meerdere huis-aan-huiskranten uitgeeft. ‘De Dag van de Huis-aan-huiskrant onderstreept het belang van lokale nieuwsmedia’, zegt Niels.

Hij vervolgt: ‘Uitgevers benutten de themadag om hun lezers te vertellen wat er zoal komt kijken bij de totstandkoming van de krant. Ze laten ook zien dat ze een mondiaal conflict zoals in Oekraïne lokaal inkleuren met verhalen over bijvoorbeeld de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in eigen stad of dorp.’

Frank: ‘Redacties van huis-aan-huiskranten zijn bevlogen en werken in een gebied dat ze als hun broekzak kennen. Ze staan voor goede content die noodzakelijk is voor lezers én adverteerders, die hun reclameboodschap het liefst publiceren in een goed gelezen krant of op een populaire nieuwssite.’

Relevant

Uitgevers investeren voortdurend in de kwaliteit van hun redacties, onderstreept Jolanda: ‘De coronacrisis heeft bewezen dat huis-aan-huiskranten een onmisbare informatiebron zijn, die lezers in stad en dorp voortdurend op de hoogte houden van alles wat er gebeurt. Redacties doen dat in de krant, maar ook online op sociale media en in nieuwsbrieven of liveblogs.’

Ondanks de pandemie en grote financiële tegenvallers zoals stijgende energie- en papierprijzen, verschenen de kranten elke week. ‘Wil je als huis-aan-huiskrant relevant zijn, dan moet je er juist in tijden van crisis zijn’, vindt Niels. ‘Cijfers van NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia – red.) laten zien dat we juist in de coronacrisis heel veel mensen konden bereiken.’

Verbindende factor

Niet alleen de NNP schoot uitgevers in de coronacrisis te hulp, ook het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stak haar nek uit. ‘Veel gemeenten zien eveneens het belang van een goede huis-aan-huiskrant en publiceren hun gemeenteberichten om inwoners breed te informeren’, gaat Niels verder. Frank: ‘Meer dan ooit is de lokale krant de verbindende factor in de samenleving, die inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenbrengt. Huis-aan-huiskranten koesteren en inspireren de lokale samenleving en laten deze bloeien.’

Jolanda zegt dat het ‘beslist geen vanzelfsprekendheid’ dat wekelijks op bijna elk adres in Nederland een huis-aan-huiskrant wordt bezorgd. ‘Op de Dag van de Huis-aan-huiskrant mag dat best eens benoemd worden. Uitgevers maken hun lezers duidelijk dat plaatselijke redacties stevige dossiers oppakken en een hoofdrol vervullen in het controleren van de lokale democratie. Met goede journalistiek onderscheid je jezelf als uitgever en groeit de waardering voor de huis-aan-huiskrant.’

Kracht

De Dag van de Huis-aan-huiskrant is voor de 75-jarige NNP een mooi moment zich via alle aangesloten uitgevers te presenteren. ‘Met deze themapagina laten we zien hoe belangrijk de lokale krant is’, aldus Frank. ‘Het is toch geweldig om elke week uitgebreid geïnformeerd te worden en je verbonden te voelen met je eigen buurt, wijk, dorp of stad. Dat is de kracht van een goede huis-aan-huiskrant.’