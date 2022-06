Drie alternatieven voor geld op de spaarrekening!

Waar het vroeger de norm was om al je zuurverdiende centjes keurig op de bank te zetten, is dat tegenwoordig wel anders. Niet omdat we opeens veel meer geld hebben, vooral omdat de bank bijna geen rente meer over je geld uitbetaald.

Dit gecombineerd met stijgende inflatie zorgt ervoor dat ‘gewoon’ sparen steeds minder oplevert. Logischerwijs zoeken mensen naar alternatieven om van hun appeltje voor de dorst een flinke appel te maken. Welke investeringen vandaag de dag slim zijn? Wij zetten drie tips op een rijtje.

Ieder zijn aandeel

Of de aandelenmarkt momenteel heel gunstig is? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Momenteel lijkt de markt een beetje in mineur, maar dit kan van dag tot dag en vooral van aandeel tot aandeel verschillen.

Daarnaast is een tijd dat de markt niet op zijn hoogtepunt is, misschien juist dé tijd om te investeren. Door nu aandelen te kopen betaal je een lage prijs maar is de kans op hoge winst in de toekomst groot. De kans is namelijk aannemelijk dat de aandelenmarkt zich wel weer hersteld en dat de waarde zal toenemen.

Ook zijn er vele soorten aandelen die dividend uitkeren. Let hierop wanneer je kiest voor een aandeel, dit is namelijk een leuke extra verdienste.

Alternatieve munt

Wellicht heb je er wel eens van gehoord, maar er zijn tegenwoordig vele soorten munten in omloop. Dan hebben we het niet over de keiharde euro’s of dollars maar over de cryptomunten. In het begin waren de meningen hieromtrent nogal verdeeld, maar we kunnen inmiddels wel concluderen dat crypto munten een blijvertje zijn.

Ook wanneer je hier niet veel kaas van hebt gegeten, zijn er tegenwoordig mogelijkheden om toch hierin te investeren. Online zijn er handige tools te vinden en ook partijen die jou al veel werk uit handen nemen. Zeker wanneer je gaat voor een betrouwbare munt zoals Bitcoin weet je zeker dat je in de toekomst een winst kunt behalen, mits je op een goed moment instapt.

Nieuwste van het nieuwste

Mocht je wel van een gokje houden en mee willen gaan in de laatste ontwikkelingen qua investeren, dan is je geld in NFT’s stoppen helemaal jouw ding. NFT zijn zogenaamde Non Fungible Tokens. Hiermee koop jij een online ‘kunstwerk’ in de vorm van een filmpje, foto of afbeelding. Het klinkt wellicht nog wat onbekend, maar toch hebben wij al gezien dat er leuke winsten worden behaald met deze vorm van investeren.

Wil je iets meer zekerheid? Dan is het aan te raden om hierin te investeren aan de hand van metaverse profit. Dit is een vorm van investeren waarbij je advies opvolgt van experts die goede kansen spotten op dit gebied. Dit doen zij aan de hand van het gebruik van diverse artificial intelligence data. Hierbij onderbouw je dus de keuze voor een specifieke NFT met harde informatie.

Kortom, je geld minder waard laten worden op de bank is echt niet meer nodig. Er zijn alternatieven te bedenken. Let wel altijd op de risico’s die deze met zich meebrengen. We raden dan ook alleen aan om te investeren in risicovolle producten wanneer je het geld voor langere tijd kunt missen. Maar als dat het geval is, dan kan een gokje zeker lonen!