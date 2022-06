Kun je de crypto handel aan computers overlaten?

Als je de intentie hebt om te handelen of te beleggen in cryptocurrency wordt je altijd gewaarschuwd voor de grote risico’s van deze wereld. Veel mensen drukken je graag op je hart dat je jezelf hierin moet verdiepen en tijd in moet steken.

Dit zijn terechte waarschuwingen maar ook opmerkingen die de vraag oproepen of je de crypto handel wellicht volledig aan computers kunt overlaten. Waarom dit niet zo is, leggen we in dit artikel uit.

Digitalisering van de financiële markt

Je kunt de handel in cryptocurrency gerust zien als verdere stap in de digitalisering van de financiële markt. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de blockchain technologie. Deze technologie is ontwikkeld met het oog om een aantal belangrijke struikelblokken van de financiële markt weg te nemen. De digitale constructie zorgt immers voor een veilige, voordelige en vooral snelle afhandeling van financiële transacties.

Waarom veel mensen overstappen naar de crypto handel

Het bovenstaande is zeker niet de enige reden waarom veel mensen overstappen naar de crypto handel. Het mogelijke verdienmodel vormt voor veel mensen ook een belangrijke achterliggende gedachte bij deze stap. Een investering in cryptocurrency kan een prima basis vormen voor een verdienmodel al is dit zeker niet vanzelfsprekend. Aan het investeren in digitaal geld zijn veel grote risico’s verbonden. Een forse winst kan binnen een zeer kort tijdsbestek over zijn gegaan in een zeer groot verlies. Er zijn echter ook mensen die erin geslaagd zijn om een fors vermogen op te bouwen door te investeren in crypto handel. Een goede kennis van zaken, een flinke investering van tijd zijn slechts twee voorbeelden van onmisbare ingrediënten voor succes. Dit roept wellicht de vraag op of je de crypto handel aan computers kunt overlaten. Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: dit is mogelijk maar succes is zeker niet verzekerd.