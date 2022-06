Benzeenuitstoot asfaltcentrale Hoogblokland meer dan gehalveerd; ‘Meer actie is nodig’

HOOGBLOKLAND • De uitstoot van de schadelijke stof benzeen door asfaltcentrale APH in Hoogblokland is door maatregelen van de eigenaar meer dan gehalveerd. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) stelt echter dat APH nog steeds teveel benzeen uitstoot en constateert nieuwe overschrijdingen van koolwaterstoffen, PAK’s en zwaveldioxide.

‘Het bedrijf moet ook daarmee aan de slag’, zo laat OZHZ in een persbericht weten. Bij het maken van asfalt komen onder andere benzeen en PAK’s vrij. Dit zijn ongezonde stoffen om in te ademen. Landelijk gelden er steeds strengere regels voor bedrijven en dus ook voor asfaltcentrales.

Eerste maatregelen

In 2021 en 2022 zijn metingen gedaan bij de asfaltcentrale. Het bedrijf stelde in 2021 een plan van aanpak op om de benzeenuitstoot terug te brengen en nam de eerste maatregelen. Het ging om bijvoorbeeld iets andere instellingen van de installatie.

Inmiddels is het rapport van de meting in 2022 klaar. De uitstoot van benzeen is gedaald van 4,5 naar 1,33 mg/ Nm3 (milligram per kubieke meter), een flinke daling ten opzichte van een jaar eerder.

‘Wel is deze waarde nog steeds hoger dan de norm van 1 mg/ Nm3’, voegt OZHZ toe. In de winter van 2022/2023 voert APH B.V. een grote vervolgmaatregel uit: de ombouw van (een deel van) de centrale. ‘Dit is een bewezen maatregel die ervoor zorgt dat de benzeenuitstoot zakt tot onder de norm van 1 mg/Nm3.’

Uitstoot koolwaterstoffen en zwaveldioxide

Om nog beter te weten wat er uit de schoorsteen komt, zijn bij de meting in 2022 meer stoffen onderzocht. Daaruit blijkt dat het bedrijf teveel koolwaterstoffen, PAK’s en zwaveldioxide uitstoot.

Deze overschrijdingen waren onverwacht. Het bedrijf onderzoekt de oorzaak en moet daarna maatregelen nemen. OZHZ zal namens de provincie Zuid-Holland hierop handhaven.

Woningen en tuinen

Voor PAK’s is de norm 0,05 mg/Nm3, de uitstoot is 0,099 mg/Nm3. Voor zwaveldioxide is de norm 50 mg/Nm3, de uitstoot is 236 mg/Nm3. Voor koolwaterstoffen (CxHy) is de norm 200 mg/Nm3, gemeten is 314 mg/Nm3. Het gaat bij deze stoffen ook om overschrijdingen bij de schoorsteen.

Het gaat bij al deze stoffen om metingen bij de schoorsteen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat op leefniveau, dus in de buitenlucht bij woningen en in tuinen, de concentratie van deze stoffen wel voldoet aan de luchtkwaliteitsnorm.