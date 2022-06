Boze boeren uit Alblasserwaard blokkeren uit protest afvalcentrale HVC in Dordrecht

DORDRECHT/ALBLASSERWAARD • Boeren uit de Alblasserwaard besloten dinsdagmiddag tot een spontane protestactie, nadat duidelijk was geworden dat de meerderheid van de Tweede Kamer de stikstofplannen van minister Christianne van der Wal steunt.

Ongeveer honderd boeren en andere deelnemers en veertig trekkers reden via de provincialeweg N214 naar Dordrecht, waar ze de toegang tot de afvalcentrale van HVC enige tijd blokkeerden.

De bespreking van de stikstofplannen in de Tweede Kamer leverde dinsdag een duidelijk beeld op: de coalitiepartijen en de linkse fracties steunen ze voor praktisch honderd procent. De maat was al overvol bij ook de boeren in de Alblasserwaard, maar dit deed voor een aantal van hen de druppel overlopen.

Reductiekaarten

“De afvalcentrale van HVC staat op plek 67 in de top 100 van grote stikstofuitstoters”, vertelt melkveehouder Teus de Wit uit Hardinxveld-Giessendam, één van de deelnemers. “Maar de centrale is zorgvuldig uit de reductiekaarten gesneden. Daarom zijn we hierheen gegaan.”

De actie was zeker niet vooraf bedacht. “Deze groep hadden we in een uurtje opgetrommeld. Ze hebben het werk neergegooid en zijn met de trekker het erf afgereden. Het zit de boeren zo hoog; we worden in een hoek gedrongen, hebben geen enkel perspectief. En nee, ik sluit verdere acties niet uit, al ben ik daar niet direct voorstander van. Maar praten heeft totnogtoe geen zin gehad.”

Een uitgebreider verslag volgt woensdagochtend.