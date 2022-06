Uitslagen moestuinonderzoek PFOA en GenX in Molenlanden later dan verwacht

MOLENLANDEN • De uitslagen van het in de zomer van 2021 opgestarte onderzoek naar de aanwezigheid van PFOA, GenX en andere PFAS-stoffen in Molenlandse moestuinen worden later bekend dan verwacht.

Dat meldt wethouder Jan Lock aan de gemeenteraad. ‘Duidelijk is dat de rapporten in ieder geval pas na juni klaar zijn. Dat is later dan we hadden gedacht. Wij betreuren dit, omdat de moestuinders hiermee langer moeten wachten op duidelijk. We vinden het echter belangrijk dat het onderzoek nauwkeurig wordt uitgevoerd. Dat vereist tijd en kennis. Wij verwachten in de eerste weken van juli duidelijkheid te krijgen over de opleverdatum.’

Er zijn in de gemeenten Molenlanden, Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht in totaal 750 monsters uit de moestuinen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt wat de resultaten betekenen voor het eten van groenten en fruit uit een moestuin. ‘De GGD kijkt mee en samen met de gemeenten zorgen zij voor een bruikbaar advies.’

Extra monsters

Een deel van het onderzoek richt zich daarnaast op de hoeveelheid PFOA en GenX in de moestuingrond en het water dat de planten krijgen. Onderzoeksbureau Tritium heeft monsters uit de grond en het water genomen en laten analyseren. Adviesbureau Arcadis beoordeelt de resultaten. ‘Voor een betere beoordeling hebben zij extra monsters nodig uit een paar tuinen.’