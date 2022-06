Open imkerijdag in Hardinxveld-Giessendam

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Diverse imkers openen op zaterdag 9 juli hun bijenstanden voor het publiek tijdens de vierde Landelijke Open Imkerijdag. Op meer dan tweehonderd plaatsen in het land kan het publiek een kijkje nemen in de bijzondere wereld van de bijenhouderij.

Ook imkerij van-de-baanhoek, imkerij de Beesbosch, Bijenboerin Belinda en imkerij Giessenpracht doen hier gezamenlijk aan mee. Dit gaat gebeuren op Natuurspeeltuin Het Weitje aan de Sluisweg 131 in Hardinxveld-Giessendam. Belangstellenden zijn hier welkom van 10.00 tot 17.00 uur.

De imkers gaan uitleg geven over honingbijen, solitaire bijen, wespen en hommels. Ook wordt er ter plaatse honing geslingerd en kan men de vers gewonnen honing proeven. Er kan in een bijenvolk gekeken worden onder begeleiding van een imker en met een beetje geluk laat de bijenkoningin zich zien.

Honingbijen, evenals vele soorten solitaire bijen en hommels, maken moeilijke tijden door. Door onder andere een gebrek aan allerlei verschillende bloemen lopen deze uitermate belangrijke bestuivers in aantal sterk terug. Juist ook daarom besteden imkers tijdens de Landelijke Open Imkerijdag ook aandacht aan de wilde bijen die in Nederland voorkomen.

De imkers geven voorlichting over bijvoorbeeld hoe een bijenhotel gemaakt kan worden (welke materialen hiervoor nodig zijn), wat geschikte bloemen zijn om te zaaien en wat te doen wanneer een bijenzwerm in de tuin hangt.

Er is die dag ook de mogelijkheid om verschillende soorten honing te proeven en ook te kopen, uiteraard is de honing uit de eigen bijenstal ook te koop.

Voor de kinderen bestaat er de mogelijkheid gratis een eigen potje honing van 50 ml te vullen van de geslingerde honing die dag. Dit wordt aangeboden door het bestuur van Natuurspeeltuin Het Weitje.

Voor meer informatie: www.hetweitje.nl.