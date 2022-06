‘BijBram Werkt’ opent vestiging in Gorinchem

GORINCHEM • BijBram Werkt opent op donderdagmiddag 7 juli de eerste vestiging in Gorinchem. BijBram Werkt is een sociale onderneming die met ondernemende partners werkplekken realiseert voor mensen die op wat voor manier dan ook aan de zijlijn van de arbeidsmarkt terecht gekomen zijn.

Per 1 maart is bijBram Werkt verhuisd naar de nieuwe locatie in Gorinchem aan de Avelingen West 6. Op deze locatie wordt aan 15 leden een werkplek geboden en is er ruimte om de organisatie nog verder te laten groeien.

De leden monteren schuttingen, fabriceren meubels, beschoeingschotten en picknick banken.

BijBram Werkt is ontstaan door een samenwerking van Zorgboerderij bijBram uit Ameide en BouwFactor Houtproducten uit Gorinchem. Hoewel beide bedrijven vanuit een totaal andere achtergrond opereren hebben ze beide de passie van het sociaal ondernemen. Vanuit dit oogpunt hebben ze vorig jaar de handen ineengeslagen en de organisatie opgericht.

Donderdagmiddag 7 juli zal de opening van bijBram Werkt officieel geopend worden door wethouder Joop van Montfoort van de gemeente Vijfheerenlanden. Naast de festiviteiten zijn er diverse stands waar de belanghebbende organisaties zich zullen presenteren. De festiviteiten vinden plaats van 15:00 tot 19:00 uur aan de Avelingen West 6 te Gorinchem.