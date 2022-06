De relatie tussen on-page en off-page activiteiten

Bij het uitvoeren van je bedrijf is online niet meer weg te denken. Maar om de online vindbaar te verbeteren voor jouw bedrijf moet hier nog veel aan gedaan worden. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door zowel on-page als off-page veranderingen op je website aan te brengen.

In deze blog gaan we je vertellen hoe jij dat het beste met elkaar kan combineren, zodat je het hoogst haalbare uit je site kan halen.

On-page

Onder on-page verstaan we alle content die zichtbaar is voor bezoekers wanneer ze jouw website bezoeken. Het is hierbij belangrijk dat je je gaat richten op bepaalde zoekwoorden en deze laat terugkomen op je website. Hiermee matcht jouw website goed met de woorden waar consumenten naar zoeken en wordt je hiermee omhoog gepushed door Google of andere zoekmachines. Maar naast bepaalde woorden terug te laten komen op je website, is het ook goed om bij afbeeldingen deze zoekwoorden terug te laten komen. Dit ondersteunt Google om te identificeren wat er precies om de afbeelding te zien is. Deze elementen zorgen ervoor dat de zoekmachines beter begrijpen wat er op jouw website te vinden is.

Off-page

Het woordt zegt het misschien al, maar bij off-page gaat het niet meer om jouw website. Bij off-page draait het om de verbindingen tussen jouw website en andere websites. Door een externe website te contacteren en een blog of link te plaatsen op deze website zorgt het ervoor dat jouw website ook beter bezocht wordt. Hiermee help je elkaar door de vindbaarheid van beide website te verhogen. Dit kan je natuurlijk helemaal zelf doen, maar er zijn ook verschillende bedrijven waar je terecht kan om de online vindbaarheid van jouw bedrijf beter te laten worden, zoals linkbuilding uitbesteden. Hiermee zorgt een extern bedrijf ervoor om jouw online vindbaarheid te verbeteren en jouw website hoger in de zoekresultaten van Google komt. Dit wordt gedaan door een link op een website te plaatsen of een blog te schrijven. Door deze aspecten uit te besteden, heb jij meer tijd over voor uitvoeren van andere taken.

Om de vindbaarheid van jouw website te verhogen moet er een goede combinatie worden gemaakt van zowel on-page als off-page activiteiten. Als jouw website er namelijk goed uitziet, wil je dat zoveel mogelijk mensen dit zien maar ook andersom. Als je vindbaarheid goed is, moet je website ook overzichtelijk zijn en moeten mensen precies kunnen zien wat ze aan jouw website hebben. Hierdoor is het belangrijk om aan beide activiteiten aandacht te besteden. Hiervoor kun je een bedrijf inschakelen, zodat jij je kunt focussen op je producten of diensten.