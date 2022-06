College Molenlanden: begrip voor regelmatig te laat komen Molenhopper, maar geen acceptatie

MOLENLANDEN • Burgemeester en wethouders van Molenlanden hebben er begrip voor dat bij bijna tien procent van de ritten de Molenhopper later dan de afgesproken tijd voor de deur staat, maar: ‘We wensen vooralsnog geen concessie te doen aan de overeenkomst.’

Dat antwoordt college op vragen van Doe mee! Molenlanden. ‘Het vervoer van de Molenhopper werkte zonder noemenswaardige klachten’, liet de partij in mei weten. ‘Echter sinds driekwart jaar nemen de klachten toe en zijn gebruikers bang geworden om hier gebruik van te maken, omdat met name de terugreis nogal wat problemen oplevert.’

Doe mee! constateert dat de bus vaak de speling van een kwartier voor of na het afgesproken tijdstip overschrijdt. ‘We spreken hier niet meer van incidenten, maar eerder van een structureel probleem. Het komt regelmatig voor dat er meer dan een uur gewacht wordt. (..) Ook de communicatie verloopt niet goed. Cliënten maken gebruik van een belservice, maar als een bus te laat komt, wordt dit niet gecommuniceerd met de klant.’

Verslechtering

Burgemeester en wethouders laten weten in overleg te zijn met vervoersorganisatie Juijn over deze problemen. ‘Wij signaleren de laatste tijd op het onderdeel ‘stiptheid’ een verslechtering van een paar procent. Alhoewel in de afgelopen vijf maanden nog steeds meer dan 92 procent van de ritten op tijd werd gereden, heeft deze ontwikkeling onze volle aandacht.’

Het college stelt vast dat na de coronacrisis de vervoersvragen voor de Molenhopper weer toenemen. Tussen januari en mei steeg dit met zeventien procent. Aan de andere kant kost het vervoerders moeite om de vacatures voor chauffeurs ingevuld te krijgen. Hier kampt Juijn ook mee. ‘Dit heeft gevolgen voor het niveau van de dienstverlening.’

Knelpunt

Juijn werft volgens burgemeester en wethouders op alle mogelijke manieren. ‘Maar de verwachting is dat het knelpunt voorlopig nog zal aanhouden. Ook het ziekteverzuim blijft hoog en werkgevers zien nu meer uitval door een toenemend aantal coronabesmettingen.’

Het combineren van ritten is één van de maatregelen om toch iedereen te kunnen vervoeren, al zorgt dit er wel voor dat er meer en vaker moet worden omgereden. ‘Als college zien wij echter geen pasklare structurele oplossing. We hebben begrip voor de lastige positie van Juijn, maar we wensen vooralsnog geen concessies te doen aan de overeenkomst. Voor inwoners met een beperking is de Molenhopper namelijk vaak de enige manier om te kunnen participeren.’