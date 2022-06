Vitakruid: Traditionele Chinese geneeskunde gecombineerd met wetenschap

In de wereld van de aanvullende voeding zijn er veel spelers. Maar er zijn er weinig die ook echt begaan zijn met de gezondheid van mensen en daar dan hun voedingssupplementen op hebben afgestemd.

Natuurlijke supplementen, gebaseerd op de traditionele Chinese geneeskunde, waar verschillende kruiden een prominente plaats innemen. Een connectie werd gemaakt met de orthomoleculaire wetenschap en de studie naar vitamines en mineralen. Vitakruid adviseert op het gebied van algehele gezondheid, creëert en produceert diverse voedingssupplementen en innoveert. Want op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten blijft Vitakruid zich ontwikkelen om zorg te dragen voor jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Je geestelijke gezondheid is óók belangrijk

Inderdaad, ook geestelijk, omdat in de huidige jachtige maatschappij onze hersenen overuren draaien. Je wilt carrière maken en hogerop komen, je kinderen de beste opvoeding geven en op tijd je schaapjes op het droge hebben. Op relatief jonge leeftijd genieten van een welverdiend pensioen. Maar wel gezond. Stress komt in onze westerse maatschappij vaak voor. Zijn het niet de omstandigheden die we zelf nog enigszins beïnvloeden, dan zijn het wel zaken waar we niets aan kunnen veranderen. Dan kom je al gauw op het terrein van de politiek en, uitgebreider, de situatie op het wereldtoneel. Om je energielevel op peil te houden heeft Vitakruid een lijn aan natuurlijke supplementen uitgebracht, variërend van algemene vitamines tot supplementen ter bevordering van een goede werking van specifieke lichaamsfuncties.

Magnesium van Vitakruid

Omdat de gemiddelde West-Europeaan meer mineralen verbruikt dan hij binnenkrijgt, is hij vatbaarder voor chronische ziekten. Magnesium is een voorbeeld van zo’n tekort. Dat terwijl het mineraal een grote rol speelt bij honderden lichamelijke processen. Vitakruid biedt een magnesiumcomplex dat alle organische magnesiumvormen verenigen in een product. Magnesium is essentieel voor (onder andere) de hersenfunctie en het concentratievermogen, sterke tanden, spieren en zenuwstelsel.

Vitamine B12, als je weinig vlees eet

Ben je vegetariër? Vergeet dan niet vitamine B12 in te nemen! Vitakruid raadt dit belangrijke supplement aan omdat het zowel fysiek als mentaal van groot belang is. Mentaal omdat het de normale psychologische functie ondersteunt. Fysiek omdat het zorgt voor de aanmaak van rode bloedcellen en het een rol speelt in het celdelingsproces. Dat is gunstig voor een goed werkend immuunsysteem en vermindert vermoeidheid.

Betaalbare kwaliteit

Verder zijn er voedingssupplementen die gericht zijn op het behoud van sterke botten en spieren, zoals Atrimove. In combinatie met voldoende beweging verminder je de kans op osteoporose. Voor een goed dag- en nachtritme is er de Vitakruid Multi. Ook voor de darmen, de spijsvertering en zwangere vrouwen zijn er natuurlijke en hoogwaardige voedingssupplementen ontwikkeld.

Je kunt alleen de beste versie van jezelf zijn met een goed algeheel welzijn. Kwaliteit is het kernbegrip terwijl het betaalbaar blijft. Geen onnodige synthetische toevoegingen of vulmiddelen in de supplementen van Vitakruid. Alleen het beste is goed genoeg voor je gezondheid. Je moet nog jaren mee. Ondersteun je gezondheid met goede voeding aangevuld met voldoende vitamines, kruiden en mineralen.