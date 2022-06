Hoe maak je de keuze tussen kunstgras en graszoden?

Veel mensen met een tuin willen graag een groen gazon. Een echte natuurliefhebber kiest meestal voor natuurlijk gras. Dit vergt echter wat onderhoud en als je hier geen tijd voor hebt is kunstgras een goed alternatief. Maar wat zijn nou precies de voor- en nadelen van kunstgras en graszoden?

Hieronder lees je wat de voor- en nadelen van kunstgras en graszoden zijn én wat de verschillen zijn. Zo kun jij straks beter beslissen of je natuurlijk gras of kunstgras moet kopen!

De verschillen in onderhoud

Natuurlijk gras vergt meer onderhoud dan kunstgras. Een natuurlijke grasmat zul je in de lente en zomer elke week een keer moeten maaien. Ook moet je het gras besproeien wanneer het weer te droog is. Verder moet het gras een of twee keer per jaar geverticuteerd en bemest worden. Dit kost al met al aardig wat tijd en moeite. Voor natuurliefhebbers is dat vaak geen probleem, maar voor mensen die van wat meer comfort houden is dit wat lastiger. Kunstgras heeft daarentegen bijna geen onderhoud nodig. De grasmatten moeten af en toe worden geborsteld met een harde bezem. Zo blijft de kwaliteit van het gras goed en kun je er jarenlang van genieten.

Voor- en nadelen van natuurlijk gras

Natuurlijk gras heeft een aantal voor- en nadelen. Het voordeel van natuurlijk gras is dat het je tuin echt natuurlijk doet lijken en ook niet geheel onbelangrijk: natuurlijk doet voelen. Het is meestal erg goedkoop en dat kan best wat schelen wanneer je een groot gazon wilt. Als je voor natuurlijk gras gaat, kun je voor drie verschillende soorten kiezen. Zo is er speelgras, siergras en schaduwgras. De namen van de grassoorten geven al aan waarvoor het soort gras het meest geschikt is. Jij kunt zo bepalen welke soort gras het beste bij jouw tuin past! Het nadeel aan natuurlijk gras is dat het veel onderhoud vergt, zoals hierboven staat beschreven.

Voor- en nadelen van kunstgras

Uiteraard heeft kunstgras ook een aantal voor- en nadelen. Het voordeel aan kunstgras is dat het maar weinig onderhoud nodig heeft. Met kunstgras zul je geen last krijgen van onkruid wat door het gras groeit. Ook kun je kiezen uit veel verschillende soorten kunstgras en zo zit er voor elke tuin wel een geschikt soort gras tussen. Toch heeft kunstgras als nadeel dat het niet echt natuurlijk is en dat zul je toch merken. Als je over het gras loopt met blote voeten, voelt het een stuk harder en vaak warmer aan dan natuurlijk gras.

Het kiezen tussen natuurlijk gras en kunstgras is er misschien niet makkelijker op geworden. Maar jij weet nu in ieder geval wel wat nou precies de voor- en nadelen zijn van beide soorten!