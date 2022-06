Feestelijke bBruiloft juf Paula en Aart in Hoornaar

HOORNAAR • Juf Paula van basisschool Samen op Weg in Hoornaar is op vrijdag 24 juni 2022 in Hoornaar getrouwd met haar Aart.

Het bruidspaar kwam ‘s morgens in een mintgroene kever, de school vereren met een bezoekje. De juf en Aart zijn toegezongen door alle kinderen van de school en kregen natuurlijk ook een cadeau aangeboden.