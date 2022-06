Het Giessenburgs Blaasorkest viert jubileum

GIESSENBURG • Dit jaar viert Da Capo vol trots dat zij 35 jaar bestaat.

Op zaterdag 17 september organiseert Da Capo daarom Het Giessenburgs Blaasorkest’ voor muzikanten uit Giessenburg maar ook daarbuiten. Dit wordt een middag samen musiceren in een mega orkest, met uitdaging, gezelligheid en een optreden.

Muzikanten van alle leeftijden die een blaas- of slagwerkinstrument bespelen of hebben bespeeld, met minimaal 2 jaar speelervaring (of niveau A+) kunnen zich via het formulier op de website aanmelden.

Om 13.00 uur starten de repetities. Om 16.00 uur houdt het orkest een mini openluchtconcert op het plein bij de Stigt.

Aanmelden kan tot 25 augustus via het formulier op www.dacapogiessenburg.nl.