Dit zijn de meest voorkomende problemen voor een droge huid

Als één van de symptomen van huidverkleuring, is er een droge huid die ‘s ochtends verschijnen. De plaats waar deze droge plekken ontstaan, verschilt van persoon tot persoon. Het is een veel voorkomende aandoening die mensen van alle leeftijden treft. De meest voorkomende oorzaak van een droge huid is het te veel in de zon zitten en te veel in bad gaan. Ook roken kan uw huid naar droge vlakke gebieden helpen.

Diverse producten zijn beschikbaar om je huid te verbeteren. Zoek naar een aanpak die voor jou werkt, zoals hydrateren en je het hele jaar door tegen de zon beschermen. Probeer verschillende producten en huidverzorgingsroutines uit om een aanpak te vinden die voor jou werkt.

Symptomen

Een droge huid is vaak tijdelijk of seizoensgebonden - je hebt er bijvoorbeeld alleen in de winter last van - of je moet het op lange termijn behandelen. De tekenen en symptomen van een droge huid kunnen variëren op basis van je leeftijd, gezondheidstoestand, huidskleur, leefomgeving en blootstelling aan de zon. Ze omvatten:

• Een trekkerig, onzeker gevoel in de huid

• Huid die ruw aanvoelt en oogt

• Jeuk (Pruritus)

• Huid met lichte tot ernstige schilfering

• Verfijnde schilfering of vervelling

• Lijntjes of scheurtjes

• Het huidtype kan variëren van roodachtig op blanke huid tot grijsachtig of bruine en zwarte huid

• De diepe scheuren die kunnen bloeden

Wanneer moet je een dokter zien?

Voor uw droge huid moet u altijd checken met uw huisarts of een arts die gespecialiseerd is in huidaandoeningen (dermatoloog) voor de meeste gevallen van droge huid reageren goed op veranderingen in levensstijl en huismiddeltjes. Bezoek een dokter als:

• Uw tekenen en symptomen niet ophouden.

• Uw huid er meteen rood uit gaat zien.

• Je een droge, dikke huid als bijwerking krijgt van een kankerbehandeling.

• Je hebt open zweren of infecties door te het krabben krijgt.

• Je grote gebieden met vaak schilferige of afbladderende huid hebt die nodig is voor een perfecte onderhoud.

Oorzaken

Een droge huid kan voorkomen wanneer de huid niet genoeg water krijgt, of het kan veroorzaakt worden door:

• Warmte: Centrale warmte, heaters, houtvuren of kampvuren.

Woonomgeving: wonen in een koud klimaat of klimaat waar veel wind is.

• Te veel baden of scrubben: Als u te lang en te heet doucht of baadt, of uw huid teveel scrubt, kan de natuurlijke oliën van uw huid verdwijnen. Als u meer dan één keer per dag een bad neemt, kunnen ook de natuurlijke oliën van uw huid verdwijnen.

• Harde zepen en detergenten: Veel populaire zepen, detergenten en shampoos onttrekken vocht aan uw huid omdat ze zijn samengesteld om olie te verwijderen.

• Medische behandelingen: Sommige mensen krijgen een droge, dikke huid nadat ze een behandeling voor kanker hebben ondergaan, dialyse hebben ondergaan of bepaalde medicijnen hebben ingenomen.

• Leeftijd: Naarmate mensen ouder worden, de huid wordt dunner en produceert ze minder van de oliën die nodig zijn om goed te kunnen ademhalen.

Risicofactoren

Iedereen kan een droge huid krijgen, maar in het speciaal mensen:

• Die ouder zijn dan 40, aangezien het vochtvasthoudend vermogen van de huid afneemt met de leeftijd.

• Die leven in warme, winderige omstandigheden of een klimaat met een lage vochtigheidsgraad

• Die een beroep hebben waar handen veel gewassen moeten worden, zoals verpleegster of stylist.

• Die handen gebruiken om met cement, klei of aarde te werken

• Die regelmatig in chloorbaden zwemmen.

• Bepaalde ziekten of aandoeningen hebben zoals hypothyreoïdie, diabetes of ondervoeding