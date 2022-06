Een dagje weg met de motor, dit heb je nodig

REGIO • Motorrijden geeft een heerlijk gevoel van vrijheid, het is dan ook niet voor niets zo populair onder velen. Ga je een dagje weg met de motor, dan heb je best een aantal dingen nodig.

Natuurlijk is een motor en een rijbewijs belangrijk, maar wat dacht je van de juiste kledij? In dit artikel bespreken we verschillende dingen die handig kunnen zijn op de motor en leggen we de nadruk op de kleding. Zo weet je zeker dat je juist en veilig gekleed bent als je met de motor op pad gaat.

Ga je motorrijden, dan is veiligheid erg belangrijk. Op de motor ben je namelijk erg kwetsbaar. Natuurlijk wil je je veilig voelen en jezelf beschermen, de juiste motorkleding kan dan erg veel doen. Motorkleding is gemaakt van stevig materiaal dat je lichaam beschermt bij bijvoorbeeld een val. Zo zorg je ervoor dat je met een gerust hart op pad kunt. Kies vervolgens een leuke route uit, neem een lekkere lunch mee en geniet van je dag.

Stevige motorhandschoenen

Veel mensen vangen zichzelf op met hun handen als ze vallen. Op de motor gaat dat vaak niet, vanwege de snelheid, maar je handen zitten wel erg dichtbij de grond als je valt, gezien het stuur van de motor zo uitsteekt. Goede handschoenen kunnen dan erg belangrijk zijn.

Zo wordt de huid van je handen beschermt. Bij de pols en knokkels zitten vaak extra beschermstukken, omdat dit gevoelige, breekbare plekken zijn. Ook niet onbelangrijk is dat motorhandschoenen je handen lekker warm houden wanneer het wat kouder is buiten.

Een motorbroek en motorjas

Een motorbroek en motorjas zijn erg belangrijk. Sinds 2011 is het zelfs verplicht om op een motor of scooter met een cilinderinhoud van meer dan 50cc beschermende kleding te dragen. Je moet dan dus wel een goede motorjas en broek kopen.

Op een motor krijg je daarbij te maken met veel externe omstandigheden, zoals snelheid, wind, zon en regen. Je motorjas en broek beschermen je tegen deze omstandigheden en hopelijk ook bij een eventuele val. Koop altijd eerst je motorjas, zorg ervoor dat deze CE-gekeurde protectoren heeft. Bouw daarna uit naar een goede motorbroek.

Een goede helm

Een helm is misschien wel het belangrijkste kledingstuk voor wanneer je met de motor op pad gaat. Logisch, de helm beschermt namelijk je hoofd. Ook de helm moet een keurmerk hebben.

Er zijn erg veel verschillende soorten helmen te koop, allemaal in verschillende soorten, maten en prijsklassen. Zo zit er dus altijd een helm tussen die goed bij jou past. Er zijn zelfs helmen waar functies als handsfree bellen in zitten. Handig, want communiceren met een motorhelm en op de motor is vaak erg lastig en niet goed te doen.

De juiste schoenen

Goed passende schoenen zijn eigenlijk altijd wel belangrijk, op de motor is dat niet anders. Motorschoenen zorgen voor grip, waardoor je stevig op je motor blijft zitten.

Net zoals de andere motor kledingstukken die we in dit artikel hebben besproken, beschermen ook motorschoenen een deel van je lichaam voor wanneer je een val maakt, of een ongeluk meemaakt.