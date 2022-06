Raadsleden Molenlanden stemmen in met extra woonwagens Arkel

ARKEL • Raadsleden van de gemeente Molenlanden stemden donderdagavond 23 juni unaniem in met uitbreiding van de woonwagenlocatie in Arkel. Er mogen zes woonwagens bij komen.

Tussen de voetbalvelden van ASV Arkel en het volkstuinencomplex mogen volgens het huidige bestemmingsplan vijf woonwagens staan. De uitbreiding van de woonwagenlocatie is de uitkomst van diverse overleggen in de afgelopen jaren tussen de gemeente, woningcorporatie KleurrijkWonen en bewoners van de woonwagenlocatie.

Sociale huur

Uitbreiding van het aantal standplaatsen en woonwagens is nodig door natuurlijk verloop van de woonwagenfamilie. In eerste instantie worden drie extra plaatsen gerealiseerd. In de nabije toekomst zullen nog drie extra plaatsen volgen. Totaal worden twaalf woonwagens toegestaan op de locatie. Drie van de zes nieuwe standplaatsen vallen in de categorie ‘sociale huur’.

Volkstuinen

De benodigde grond voor uitbreiding ligt op het terrein van de volkstuinvereniging en is gemeentegrond. Door te schuiven met de indeling van de volkstuinen wordt de benodigde grond beschikbaar gemaakt. De gronden van de bestaande woonwagenstandplaatsen zijn in eigendom van KleurrijkWonen.

Cultureel Erfgoed

De gemeenteraad heeft voor het bouw- en woonrijp maken al eerder budget vrijgemaakt van 360.000 euro. In 2014 is de woonwagencultuur geplaatst op de Nationale inventaris van het immaterieel Cultureel Erfgoed.

Immateriële zaken

Pieter Jacob Leenman (SGP) zorgde donderdagavond tijdens de commissievergadering voor vrolijkheid door te zeggen: “De woonwagencultuur is immaterieel erfgoed en immateriële zaken liggen de SGP na aan het hart.” De SGP wil graag bijdragen aan de leefbaarheid van de woonwagenlocatie en de toekomst van de families die er wonen, aldus Leenman.

Vertrouwen kwijt

Jeannette Hessels (Progressief Molenlanden) wees erop dat er al 45 jaar geen uitbreiding is geweest en dat de vraag voor extra plaatsen al gedaan werd in 2012. “Dus uitbreiding is niet overdreven. De bewoners waren het vertrouwen in onze gemeente kwijt. Nadat wij in februari vragen hadden gesteld en vroegen om het dossier over de bestuurlijke besluitvorming, kwam er ineens beweging in de zaak en ging het heel snel.”

Vermindering

Wethouder Arco Bikker vertelde: “Er is zelfs een vermindering van het aantal plaatsen geweest. Ooit hebben er zeven woonwagens gestaan, in verband met de brandveiligheid is het aantal teruggebracht naar vijf.”

De discussie over uitbreiding begon in 2012, bleek uit de woorden van Bikker. “Het betreft huurwoningen, dus ligt het bij de coöperatie. De coöperatie was in het begin niet geheel meewerkend. Coöperatie en gemeente zaten niet helemaal op één lijn.”

Maximale maat

In antwoord op een vraag van Doe Mee legde Bikker uit: “Het zou kunnen dat een aantal plaatsen niet voor de coöperatie is, want als je een inkomen hebt boven een bepaalde grens kan het ook een koopmogelijkheid zijn. Er is een verschil tussen de intentie van de gemeente en van KleurrijkWonen. We maken het terrein vast gereed. Als ze voor de huursector zijn komen we bij KleurrijkWonen terecht. Wij zullen dat proces bewaken. Twaalf is wat de gemeente en coöperatie betreft wel de maximale maat van dit kamp.”

Woonwagens besteld

Ruud van Rijn (Doe Mee): “Het kan ook een tienjarenplanproces zijn. Kunnen wij geïnformeerd worden over de stand van zaken, na een jaar bijvoorbeeld?” Bikker: “Ik stel voor dat we een jaar na plaatsing met een memo komen, met een update. Maar de woonwagens zijn al besteld.”

Schuurtjes

Het CDA wilde weten wat het besluit betekent voor de volkstuinen. Bikker: “De volkstuinen zijn inmiddels geruimd. Er waren best wat vrije percelen en weinig vraag. De gebruikers van de tuinen zijn vrijwillig overgegaan naar een ander tuintje. We hebben daar de rommel opgeruimd; er stonden nog wat schuurtjes.”

Voor de raadsvergadering van donderdag 7 juli is de uitbreiding van de woonwagenlocatie een hamerstuk, wat betekent dat er dan geen verder debat nodig zal zijn.