Opnieuw dreigt sluiting SEH Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Den Haag praat opnieuw over sluiting van de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. In november 2020 dreigde ook al een sluiting.

CDA-raadslid Wout de Jong vroeg het college van Molenlanden donderdag 23 juni tijdens de commissievergadering om een brief naar de minister te sturen. “Om duidelijk te maken dat we ons grote zorgen maken. Wellicht kan die brief geschreven worden samen met Gorinchem en Vijfheerenlanden.”

Petitie tekenen

Wethouder Piet Vat: “We hebben de afspraak gemaakt dat dit wordt opgepakt door de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. En we doen op iedereen een beroep om de petitie te tekenen, als u dat nog niet deed.”

Niet winstgevend

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt in samenwerking met de zorgverzekeraars of het opheffen van de eerstelijnszorg in Gorinchem een optie is, net als bij andere regionale ziekenhuizen in ons land, omdat deze niet winstgevend zouden zijn.

Initiatief

Twee inwoners van Arkel, Jeannette Hessels en Kitty van Ieperen, namen in 2020 het initiatief voor een petitie voor behoud van de spoedeisende hulp. Momenteel is deze een kleine 26.000 keer ondertekend. De petitie staat op:

https://www.petities.com/behoud_spoedeisende_hulp_beatrix_ziekenhuis_gorinchem

Levensbedreigend

In de petitie staat onder andere dat bij het doorgaan van de plannen patiënten uit de regio zullen moeten uitwijken naar Dordrecht, Rotterdam of Nieuwegein/Utrecht voor de noodzakelijke medische spoedeisende hulp. Files kunnen dan voor een te lange reistijd en daardoor voor levensbedreigende situaties zorgen, constateren de opstellers van de petitie.