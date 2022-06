Stikstof: politiek Molenlanden stuurt protestbrief naar provincie en Rijk

MOLENLANDEN • Ondanks emoties wil Molenlandse raad constructief meedenken: boereninitiatieven moeten leidraad zijn in stikstofoplossingen.

“Het is ingeslagen als een bom. De onrust is ontzettend groot. Van ongeloof op vrijdag ging dat naar verzuring later in het weekend, naar verbittering aan het begin van de week, naar verdriet vandaag.” CDA-raadslid Jan Arie Koorevaar was dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk niet te spreken over de aangekondigde plannen om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen.

Vrijdag 10 juni presenteerde het kabinet nieuwe stikstofmaatregelen. Onder meer op een kaartje wordt in kleuren aangegeven hoeveel procent minder stikstof gebieden moeten uitstoten. Voor de Alblasserwaard gaat dit vaak om 47 tot 70 procent, rond Natura 2000-gebieden kan dit oplopen tot meer dan 95 procent.

Geen geschapen grond

Koorevaar vindt in de raad unaniem gehoor voor zijn boodschap. “De Alblasserwaard is geen geschapen grond”, haalt SGP-fractievoorzitter Corné Egas een uitspraak van zij opa aan, om aan te geven dat hij het bovendien opmerkelijk vindt dat de Alblasserwaard beschermd moeten worden van datgene waar ze voor bedoeld is.

“Het is cultuurgrond, door de mens aangelegd met als doel om de mens van voedsel te voorzien. Die traditie wordt nu wreed de grond in gedrukt. We moeten nu als gemeenschap om de boeren heen staan en innovatie op boerderijen grote kans te geven om het boerenleven op ons platteland in stand te houden.”

Brief

Om duidelijk te maken dat dit niet de manier is om de stikstof uitstoot terug te dringen en dat dit niet alleen boeren, maar de hele gemeenschap raakt, klimt de gemeenteraad in de pen. Zowel de provincie, die verantwoordelijk wordt om de plannen van het kabinet uit te voeren, als de rijksoverheid zal een brief ontvangen. Daarin wordt de zorg over de huidige plannen uitgesproken en wordt constructief meegedacht.

In plaats van een top-downbenadering, waarin de landelijke overheid de provincie en gemeentes iets oplegt, schreeuwt dit gebied om een bottom-upbenadering, benadrukt Koorevaar. Volgens het CDA zijn de boeren in de Alblasserwaard ook al jarenlang bezig met innovaties om onder meer de stikstofuitstoot terug te dringen.

Minder uitstoot

Zo is ten opzichte van 1990 al zeventig procent ammoniak gereduceerd. Koorevaar: “We zijn bij minder uitstoot als boer ook gebaat: als die kringloop netjes draait, heb je minder verliezen. Minder verlies, meer winst.”

Naast de boodschap aan de rijksoverheid en provincie, rijst ook de vraag of de gemeente zelf nog aan zet is. In de anderhalve week sinds de bom barstte is volgens wethouder Jan Lock al veel gebeurd: gesprekken met boeren, contact met de provincie en met andere gemeente in de Alblasserwaard om als gebied samen op te trekken.



Opvallend positief

Hij ondersteunt het raadsvoorstel om zich uit te spreken naar de hogere overheden, en wil in lijn met de raad vanuit de initiatieven de stikstofreductie aanpakken. “Gebruik de initiatieven die genomen worden en geef de boeren hier de kans een bod te doen aan de provincie, dat opkomt uit de gemeente.” Volgens Lock reageerde de provincie op deze insteek “opvallend positief”.

Tot slot roept Joke van de Graaf van Doe Mee! Molenlanden de raadsleden van partijen die landelijk ook actief zijn vooral op, om ook binnenshuis hun partijtop duidelijk te maken dat dit niet de manier is. “Niet alleen boeren, het is de hele gemeenschap die daarmee van doen krijgt. We kunnen dit niet alleen aan de boeren overlaten.”

Petra Scheurwater